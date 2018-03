Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, eksik ve sakat oyunculara rağmen Teleset Mobilya Akhisarspor maçından istedikleri sonucu aldıklarını belirterek, “Bizim için çok önemli bir maç oynadık. Mutlaka kazanmamız gereken bir maçtı. Ne olursa olsun bir hedefimiz var. Ona yaklaşmak istiyorsak o maçı almamız lazımdı. Oynadığımız takım son haftaların çıkış yapan takımıydı. 4'te 4 galibiyet alan bir takımdı. Onlar da daha önce çeşitli sıkıntılar yaşamıştı. Onun için maçın kolay geçmeyeceğini biliyorduk. Bunun bilincindeydik. Maçtan önce belki de şimdiye kadar Trabzon ya da başka takımda yaşamadığımız bir şeyi yaşadık, çok sakat ve eksik oyuncumuz vardı. Ancak maçtan önce bütünleşme konuşma, bu maçın kazanılması açısından olumlu şekilde geçti. Maçın başından sonuna kadar belki de Galatasaray maçından daha iyi oynadığımız bir maç oldu. En iyi oynadığımız maç Göztepe idi sadece gol atamadık, bu maç ondan daha iyiydi. Eksik olan arkadaşlarımızın eksikliklerini hissettirmeden o maçın başından sonuna kadar hem baştan oynayan hem de sonradan giren arkadaşlar gerçekten önemli işler yaptı ve hak ettiğimiz galibiyet aldık. Onun için mutluyuz. Ondan önce yaptığımız basın toplantısında, ‘Her şeye sıfırdan başlıyoruz. Kalan 10 maç final niteliğinde' dedik ve bunlardan birisi bitti. 9 tane maçımız var ve bunların hepsi de bizim için kritik ve telafisi olmayan maçlar, bunları en iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor. Malatya maçı da önemli bir maç. Göreve başladığımdan beri taraftardan mükemmel bir destek var. İnşallah bu maçta da aynı desteği görmek istiyoruz. Onların da desteği ile bu maçı da geçmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz" dedi.



“KONGRE CAMİANIN LEHİNE OLACAKTIR”



Teknik Direktör Çalımbay, Trabzonspor’un kongre sürecine de değinerek, “Kulübümüz kongre ortamında. Bunun takıma olumsuz yansıyacağını düşünmüyorum. Özellikle bu maçta başkanımız ve yönetimimiz takımı yalnız bırakmadı. En küçük sorunu bile sorup dinlediler ve konuştular. Bu süreyi iyi şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Trabzonspor büyük bir camia, böyle kongreler gelip geçip gidecek. Bu kongrenin de camiaya büyük fayda getireceğine inanıyorum. Geçmişte yaşanan iyi ya da kötü şeylerden güzel şeyler çıkartılırsa Trabzonspor lehine bir kongre olacaktır. Burası bana göre bazı radikal kararlar alındıktan sonra her zaman yukarıya oynayacak bir yer. Takım, şehir, mükemmel bir taraftar, her şeye uygun bir yer. Kongrenin Trabzonspor camiasına çok büyük şeyler katacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.



“TAKIMIN BU SÜREÇTEN ETKİLENMEMESİ GEREKİR”



Çalımbay, kongre sürecinin takımı herhangi bir şekilde etkilememesi gerektiğine vurgulayarak, “Bu anlamda yönetimin oyuncularla iç içe olması gerekiyor ve bugüne kadar hep yanımızdalar. Bu kongreler Trabzon camiasına zarar vermez çok şeyler katacaktır. Bizlerin de öyle bir sıkıntısı yok. Tek sıkıntımız sakat arkadaşlarımız. Antrenmanları istediğimiz şekilde yapamıyoruz eksik olduğumuz için. Ancak bu da hedefimizden şaşırtacak diye bir şey yok. Hedefimiz kalan maçlarımızı en iyi şekilde bitirmek. Başkan olsun yönetim olsun sanki bu takım boşlukta, sahipsizmiş gibi görmesinler diye sürekli ilgileniyor. Bana göre bu bir sıkıntı değil. Sadece bizim bu maçlara iyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.



“BURAK YILMAZ’A KARŞI ÖNYARGILILAR”



Çalımbay, Burak Yılmaz’a önyargılı yaklaşıldığını belirterek, “Bizim maçlarımızda bazı şeyler yaşanıyor. Bizde bu biraz daha fazla oluyor, ancak kendimize karşı saygımızı hiç yitirmedik. Burak’a karşı önyargılılar. Burak’ın bir kere oyun tarzı farklı. Gerçekten Türkiye’de Burak gibi o işleri yapan bir oyuncu çok az. Burak’ın bazı şeylerini düştüğü halde düşmedi görüyorlar veya penaltıyı es geçiyorlar. Artık hakemler garantiye gidiyorlar. Burak bilerek düşmüyor, olabilir, bazen olabilir, bazen olmayabilir. Ama her pozisyonda Burak’ın bilerek yaptığını ya da penaltıyla alakası olmadığını düşünmemeleri gerekiyor. Bir kere Burak’a karşı önyargılılar, bunu kafalarından atmaları gerekiyor. Burak çok akıllı, nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Özellikle gol pozisyonlarında nerede ne yapacağını çok iyi biliyor. Tabi o da tepki gösterdiği zaman özellikle deplasmanlarda taraftarlardan tepki olabilir. Ancak bu iki üç tane olduğunda tepki büyüyor. Ne olursa olsun Burak’ın sakin olması, kart görmemesi gerekiyor. Akhisar maçında yine oyundan alayım dedim yok dedi. Maalesef kendi sahamızda bile o verilmeyen penaltı sıkıntılarını yaşadık” değerlendirmesini yaptı.



“TRANSFER YASAĞI TRABZONSPOR’A GÜÇ KATAR”



Trabzonspor’a gelen transfer yasağının takımın lehine olabileceğine belirten Çalımbay, “Ben bir kere sözleşmeden korkmuyorum. İstesem devre arası sözleşme yenileyebilirdim yani söyleyebilirdim. Ben sezon bitsin istedim. Trabzon camiası büyük ve sevdiğim bir camia. Burada başarının geleceğine inanıyorum. Ama benim bir kaygım yok. Bana iki yıl teklif edildi ancak benim kabul etmemem kötü anlamda değil, onlar beni görür ben onları diye. Sezon sonu oturur konuşuruz. Transfer yapılmaması ya da yasağın olması Trabzon’a güç katar, bana göre bir sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum. Mersin’de daha da zor durumdaydık ve orada mükemmeldik. Buradaki kadroyla iç içeyiz, altyapıdan aldığımız oyuncular da var, kiralık arkadaşlar da var. Güzel şeyler olabilir. İnşallah transfer yasağı olmaz ama böyle bir sıkıntıda Trabzon bunun altından kesinlikle kalkar, çok daha iyi olur. Bazı kulüpler de çok sıkıntılar yaşadılar. Ancak çok iyi yerlere geldiler en basit örneği Beşiktaş kulübü. Bunlar kulüpler için bir soluklanma, bir nefes almadır. Trabzon camiası bir iki yıl bir şey kaybetmez belki de çok şey kazanır. Ben de kendime göre Trabzonspor’a çok güzel bir rapor çıkarıyorum. Sadece benim dönemim değil daha öncesine dair de görüşlerim var, bunları da yönetime veririz. Trabzon oradan zarar almaz, güçlenerek çok iyi şekilde, iyi bir duruma geleceğine yürekten inanıyorum” açıklamasında bulundu.



“LİGDE HİÇBİR ŞEY NET DEĞİL”



Türkiye liginde kimin kimi yeneceğinin belli olmadığı bir durumun yaşandığını söyleyen Çalımbay, her takımın puan kaybedebileceği maçlar oynadığını ifade etti. Çalımbay, “Yukarıdaki takımların da sürpriz şekilde puan kaybedeceğine inanıyorum. Örneğin Fenerbahçe’nin Akhisar’a kendi evinde yenilmesi. Bir sürü şey değişecektir. Önemli olan bizim kalan 9 maçı iyi bir şekilde bitirmek. Onun dışında düşündüğüm bir şey yok. Ancak kolay maç yok, ligin hiçbir maçı kolay değil. Onun için de her maça çok iyi şekilde çıkmak, iyi bir şekilde yaşamak gerekiyor. Tek korkum sakatımızın olmaması. İlk yarıda berabere kaldığımız maçları pozisyonları iyi değerlendirebilseydik rahatlıkla kazanabilirdik. Fikstüre baktığımızda bütün takımların maçları çok zor” diye konuştu.



“TRABZONSPOR MUTLAKA AVRUPA’DA OLMALI”



Trabzonspor’un mutlaka Avrupa kupalarına gitmesi gerektiğine vurgulayan Çalımbay, “Ne olursa olsun Trabzonspor Avrupa’ya gitmeli. Trabzonspor kadro olarak Avrupa’yı kaldıracak güçtedir. Trabzonspor hangi yer olursa olsun Avrupa kupalarına gitmek zorundadır ama en büyük hedefi şampiyonluk olmalı. Transfer yasağı gelse bile ona göre hareket etmek gerekiyor. Belli bir yerden sonra Trabzonspor’un hedefi planlı-programlı gidip hedefini öncelikle şampiyonluk olarak koyması lazım” ifadelerini kullandı.



Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, geçtiğimiz hafta sakatlığı nedeniyle Akhisarspor maçında forma giyemeyen Abdulkadir Ömür’ün ve sarı kart cezalısı Hubocan’ın Evkur Yeni Malatyaspor maçında forma giyebileceklerini belirtti.