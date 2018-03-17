İtalyan kulübünün maç programı dergisine röportaj veren 20 yaşındaki futbolcu, performansıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İlk golümden sonra her şey değişti, sonra gollerime devam ettim. Gol atmak kendinize güvenmenizi sağlıyor. Gol atmaya devam edeceğim, çünkü sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükseldikleri için mutlu olduklarını belirten milli futbolcu, "Taraftarlar kesinlikle maçı etkiliyorlar, onlarla sahada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Bize güç veriyorlar." yorumunu yaptı.



"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ GOL"



Genç yıldız, en çok hangi golünü sevdiğiyle ilgili soruya, "Benim için en önemli gol, Shakhtar Donetsk'e karşı attığım goldü. Çünkü o benim Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golümdü. Ama en güzel golüm ise Udinese'ye karşı attığımdı." yanıtını verdi.



Serie A'da yarın Crotone ile oynayacakları maçı değerlendiren Cengiz Ünder, Roma'nın üst sıralarda kalma mücadelesi verdiğini hatırlattı ve bu karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istediklerini aktardı.



"BAŞKA BİR CENGİZ'İN DOĞDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"



Cengiz Ünder, ligin ikinci yarısındaki performansıyla ilgili, "Sezonun ikinci kısmı zor başladı ama güzel devam etti. Başka bir Cengiz'in doğduğunu söyleyebilirim. Sampdoria'yla oynanan maçın ardından kendime daha çok güvenmeye başladım. İtalyancayı biraz anlamaya başladım, takım arkadaşlarımla iletişimim arttı. Sonuç olarak yeni bir futbolcu doğdu." değerlendirmesinde bulundu.



Verona maçından sonra performansında büyük bir değişiklik görüldüğünün anımsatılması üzerine Ünder, kendisi için Roma'da attığı ilk golün çok önemli olduğunu ve arkasının geleceğini bildiğini kaydetti.



Milli futbolcu, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun da kendisine çok yardımcı olduğunu söyledi.



"TAKIMDA OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"



Cengiz Ünder, takım arkadaşlarıyla aralarında çok iyi bir dostluk olduğunu belirterek, "Harika oyuncularla harika bir takımda yer aldığım için gurur duyuyorum. Her zaman böyle futbolcularla oynamanın hayalini kurmuştum, şimdi onlardan biri olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



Roma'yı şehir olarak nasıl bulduğunun sorulması üzerine Ünder, antrenman olmadığı zamanlarda tarihle dolu şehir merkezini gezmekten çok keyif aldığını ve başkenti çok sevdiğini belirtti.

