Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton’a transfer olan "Tosun Paşa" lakaplı milli golcü Cenk Tosun, Almanya Borussia Dortmund kulübünün transfer listesinde.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Dortmund’a ek olarak Schalke 04’ün de Alman pasaportu bulunan Cenk’i takip ettiği bildirildi.
28 yaşındaki yıldız futbolcu 2018 Ocak ayında 22.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olmuştu.
Cenk Tosun, Everton formasıyla çıktığı 43 maçta 9 gol ve 3 asistlik bir peformans sergiledi.
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