Milli Takım'ın Fransa'yı 2-0 yendiği maçın yıldızlarından olan Dorukhan Toköz, Juventus'un takibine girdi. Fransız gazetelerinin 'Pogba'yı bitiren adam' olarak övgüler yağdırdığı Dorukhan'ın piyasa değeri de 20'ye katladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Merih'i izlemek için Konya'da bulunan Juventus scoutlarının Beşiktaşlı oyuncuyu da listelerine aldığı belirtildi.

ALMANYA VE İSPANYA'DAN DA TALİPLER VAR

Dorukhan için tek talip Juventus değil. İspanyol devi Atletico Madrid'in de listesinde olduğu belirtilen Dorukhan için Almanya ve İspanya'dan başka kulüplerden de teklif olduğu öğrenildi.

1 YILDA DEĞERİNİ 20'YE KATLADI



Geçen sezon 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'dan bedelsiz olarak alınan Dorukhan'ın o dönem piyasa değeri 500-700 bin euro civarındaydı. Kasım ayından itibaren takımda süre almaya başlayan 23 yaşındaki oyuncu için Başkan Fikret Orman'ın 10 milyon eurodan daha düşük bir bedeli kabul etmeyeceği belirtiliyor.