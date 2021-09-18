Ersin Destanoğlu, Golden Boy listesinde 40 oyuncu arasında yer aldı

Beşiktaş'ın 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ve Barcelona forması giyen Yusuf Demir, Tuttosport'un 40 kişilik Golden Boy Ödülü listesinde yer aldı.



Golden Boy listesinde yer alan tek kaleci Destanoğlu oldu.

15 Ekim'de liste 20 oyuncuya inecek. Daha sonra taraftar oylarıyla birlikte jüri oyları da hesaplanacak ve 2021'in Golden Boy'u aralık ortasındaki törenle Torino'da sahibini bulacak.



Beşiktaş altyapısından yetişip as kaleci olarak Süper Lig şampiyonluğu gören ilk isim olan Ersin Destanoğlu, geçen sezon oynadığı 37 resmi maçta kalesini 13 kez gole kapattı ve 24 maçta 39 gol yedi.

GOLDEN BOY TAM LİSTE



Karim-David Adeyemi - RB Salzburg, Rayan Ait-Nouri - Wolves



Ander Barrenetxea - Real Sociedad, Jude Bellingham - Borussia Dortmund



Stipe Biuk - Hajduk, Myron Boadu - Monaco



Jayden Braaf - Man City, Brian Brobbey - RB Leipzig



Armando Broja - Chelsea, Riccardo Calafiori - Rome



Edouard Camavinga - Real Madrid, Rayan Cherki - Lyon



Francisco Conceicao - Porto, Yusuf Demir - Barcelona



Ersin Destanoglu - Besiktas, Amad Traore Diallo - Manchester United



Jeremy Doku - Rennes, Sebastiano Esposito - Basel



Daniel Soares Fabio Silva - Wolves, Nicolo Fagioli - Juventus



Eric Garcia - Barcelona, Bryan Salvatierra Gil - Tottenham



Matias Ramos - Benfica, Ryan Gravenberch - Ajax



Mason Greenwood - Manchester United, Josko Gvardiol - RB Leipzig



Mohamed Ihattaren - PSV, Ilaix Moriba - RB Leipzig



Curtis Jones - Liverpool, Kaio Jorge - Juventus



Arnaud Kalimuendo - PSG, Odilon Kossounou - Club Brugge



Khvicha Kvaratskhelia - Rubin Kazan, Kang-In Lee - Valencia



Luis Henrique - Marseille, Noni Madueke - PSV



Marcos Paulo - Atletico Madrid, Gabriel Martinelli - Arsenal



Yunus Musah - Valencia, Jamal Musiala - Bayern Munich



Nuno Mendes - PSG, Pedro Pedri - Barcelona



Roberto Piccoli - Atalanta, Yeremi Pino - Villarreal



Fabio Ranocchia - Juventus, Reinier - Borussia Dortmund



Gio Reyna - Borussia Dortmund, Bryan Reynolds - Rome



Nicolo Rovella - Juventus, Bukayo Saka - Arsenal



William Saliba - Nice, Martin Satriano - Inter



Luke Thomas - Leicester City, Thiago Tomas - Sporting Lisbon



Jurrien Timber - Ajax, Konstantinos Tzolakis - Olympiakos



German Valera - Atletico Madrid, Florian Wirtz - Bayer Leverkusen



Nicola Zalewski - Roma, Joshua Zirkzee - Anderlecht



GOLDEN BOY ÖDÜLÜ NEDİR?

Golden Boy ödülü, 2003'ten beri her yıl İtalyan gazetesi Tuttosport tarafından Avrupa'da oynayan 21 yaş altı futbolcular arasından seçilen bir futbolcuya veriliyor.



Seçilen oyuncuların çoğu Premier Lig, Serie A, Bundes Liga, Ligue 1 ve La Liga'dan seçilse de diğer liglerde oynayan ve gelecek vaat eden futbolculara da yer veriliyor.



Futbolseverler, Tuttosport'un sitesinde oy kullanabiliyor.