Erzurumspor'da 11 kişinin corona testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tesisleri, 11 kişinin yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından dezenfekte edilerek 14 gün süreyle kapatıldı.

11 kişinin; 4 futbolcu, 1 teknik heyet, 1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanından oluştuğu belirtilirken, bu kişilerin Erzurum’daki Pandemi hastanelerinde karantinaya alındığı kaydedildi.

Kulüp başkanı Hüseyin Üneş, giriş ve çıkışları kapatılan tesise özel kıyafetle gelerek açıklamalarda bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından liglerin başlatılması yönünde karar alınmasının ardından geride kalan cuma günü takımı topladıklarını ve ilk Covid-19 testinin de aynı gün yapıldığını aktaran Üneş şunları söyledi:

"O gün itibarıyla çok sevinmiştik. Çünkü bütün test sonuçları negatif çıkmıştı. Tabii ülkemizin muhtelif şehirlerinden gelen futbolcularımız olduğu için ikinci bir test yapılması yönünde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri bize bilgi verdiler. Bugün (dün) öğlen ikinci testi bütün personelimizle birlikte yaklaşık 83 kişiye yaptırdık. İftardan sonra sonuçlar geldi. Maalesef 60 negatif, 11 pozitif ve 12 de çok arada sarı diye tabir edilen sonuçlar vardı. (Bu kişilerin tedbir amaçlı hastaneye sevk edildiği kaydedildi) Bunların da yine minimum yarısının pozitif çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından söylendi."

14 GÜNLÜK GÖZETİM

Sağlık çalışanlarına desteklerinden dolayı teşekkür eden Üneş, "Kampüsümüz 14 gün boyunca kapalı olacak. 14 gün içerisinde buradaki futbolcularımız da gözetim altında tutulacak. Çünkü onlarda da pozitif çıkma ihtimali olduğunu söylüyorlar. Durumu yarın (bugün) kendi içimizde değerlendireceğiz ve süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışacağız. Federasyon başkanımız Nihat Özdemir'e de teşekkür ediyoruz. Aradı ve geçmiş olsun dileklerini iletti" diye konuştu.

"DURUMU ÇOK AĞIR OLAN YOK"



Sayının artmaması temennisinde bulunarak, pozitif çıkan kişilerin futbolcu, teknik heyet ve çalışanlardan oluştuğunu dile getiren Üneş, "Üzülerek söylüyorum, 20 gün önce çocuğu olmuş bir futbolcumuz var ve ailesinin yanındayken haberi aldı. Ailesiyle beraber karantinaya alınacak. 4 gün sonra çocuğu olacak bir futbolcumuzun pozitif çıktı, çok üzgünüz. Buradan kendisini hastaneye gönderdik. Yabancı futbolcularımızın 5-6 tanesi şehirdeydi, geri kalanı şehir dışındaydı. Futbolcularımız arasında durumu çok ağır olan yok. Bizi en çok kaygılandıran, futbolcularımızdan antrenmandan sonra ailesinin yanına gidenler var. Kulüp personelinden torunlarının yanına gidenler var. Onlar da şimdi karantina altındalar" şeklinde konuştu.

Üneş, bugün TFF Sağlık Kurulu ile de süreci değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan, Üneş ile teknik direktör Mehmet Özdilek'in Covid-19 testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

TFF'YE SİTEM

Erzurumsporlu futbolcular, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarında durumun sorumlusunun TFF olduğunu ifade ettiler.

Hasan Ayaroğlu, Murat Uçar, Ömer Şişmanoğlu ve Yusuf Acer yaptıkları paylaşımlara “ Bu psikolojiyle nasıl futbol oynanacak” notunu düştüler.

Teknik heyette bulunan Dünyacan Çiçekverdi ise hastane içerisinde futbolcu İbrahim Akdağ ile çektiği videoda durumlarının iyi olduğunu ve karantinaya alındıklarını belirtti.

Erzurumspor Basın Sözcüsü Ahmet Dal da duruma tepki göstererek sosyal medya hesabında kulüp tesislerinin son halini paylaşıp “ Yazık burası bir hastane değil, kulüp tesisi” notunu paylaştı.

Kulüp tesislerinin karantinaya alınması sonucu sosyal medya hesabından canlı yayın yapan başarılı orta saha oyuncusu Emrah Başsan, “Şu an kulüpte karantinaya girdik. Umarım en kısa sürede bu durumu atlatırız. Allah bize sabır ve şifa versin. Aslında çok şey söylemek istiyorum ama şu an platform delikanlılığı yapmak istemiyorum. Herkes umarım aldığı kararlarla mutlu olur. Umarım her şeyin hayırlısı olur” dedi.

