Eski Beşiktaşlı futbolcu Pancu başkan oldu

Bir dönem Beşiktaş forması giyen eski futbolcu Daniel Gabriel Pancu, Romanya 2. Ligi takımlarından Rapid Bükreş'in başkanı oldu.



Eski Rumen milli oyuncu Pancu, aktif kariyerinin büyük bölümünde forma giydiği ve 2018'in ekim ayından 2020'nin mart ayına kadar teknik direktörlüğünü üstlendiği kulübün başkanlığını da yapacak.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkanlık görevini, Ovidiu Burca'dan sonra Pancu üstlenecek.



42 yaşındaki Pancu, 2002'den 2006'ya kadar oynadığı Beşiktaş'ın 100. yılında Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.

