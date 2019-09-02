Galatasaray Kulübü, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelere başlandığını açıkladı.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamada, "Profesyonel Futbolcumuz Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Club Brugge ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

Diagne, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde 10 milyon Euro bonservis yanında 3 milyon Euro da şampiyonluk bonusu karşılığı Kasımpaşa'dan transfer edilmişti.



Senegalli santrafor, sezonun ilk yarısında 20, ikinci yarısında 10 kez olmak üzere toplamda 30 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmuştu. Diagne bu sezonun ilk 3 haftasında ise golle buluşamadı.

Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları sebebiyle Falcao transferini tamamlayabilmek için Diagne ile yollarını ayırmak istiyordu.



Club Brugge, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alıyor.

FALCAO'NUN GELİŞİ GÖRKEMLİ OLDU