Fenerbahçe – Beşiktaş Süper Lig 17. hafta derbisi

Fenerbahçe 2021’in ve ilk yarının son derbisinde, Beşiktaş’ı konuk etti.

Mücadeleyi Hakem Fırat Aydınus yönetti.

Karşılaşma 2-2 beraberlikle tamamlandı.



Bu sonucun ardından Sarı lacivertliler 28 puanla beşinci ﻿sırada.



Siyah beyazlılar ise 25 puanla dokuzuncu sırada bulunuyor.



İki takımın birbirleriyle oynadığı son 5 maçta Fenerbahçe yalnız 1 galibiyet alırken 2 maç da Beşiktaş’ın üstünlüğü ile tamamlandı. 3 maç ise berabere bitti.



Fenerbahçe’deki kötü gidişin sorumlusu olarak kabul edilen Pereira içn Beşiktaş maçı kritik bir önem taşıyor.



İLK 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Min-Jae, Serdar Aziz, Szalai, Novak, Osayi, Crespo, Zajc, Rossi, Mesut Özil, Berisha





BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Necip, Rıdvan, Josef, Pjanić, Can, Ghezzal, Larin, Batshuayi



354. RANDEVU



Şu ana kadar 353 maçta rakip olan iki takım arasında 133 galibiyetle Fenerbahçe önde bulunuyor.



Beşiktaş’ın 126 galibiyet aldığı rekabette ise 94 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



Oynanan maçlarda Beşiktaş 448 gol atarken Fenerbahçe ise 489 gol buldu.



"DERBİLERİN HAVASI HER ZAMAN BAMBAŞKA OLUR AMA BU KEZ..."