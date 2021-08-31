Fenerbahçe, Diego Rossi'yi İstanbul'a getiriyor

Fenerbahçe, Los Angeles FC forması giyen Diego Rossi ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Uruguaylı oyuncunun, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek için yarın İstanbul'da olacağı ifade edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, ABD'nin Los Angeles FC takımında forma giyen Uruguaylı oyuncu Diego Rossi ile prensipte anlaşmıştır. Oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek ve görüşmelere devam etmek üzere İstanbul'a davet edilmiştir" denildi.

Diego Rossi, geçen sezon Los Angeles FC formasıyla çıktığı 19 maçta 6 gol atıp 1 asist kaydetti.



Rossi'nin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.