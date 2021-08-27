Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu (UEFA Avrupa Ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda?)

ntv.com.tr 27.08.2021 - 09:40
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü (bugün) yapılacak.
TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.
Grup aşamasında aynı ülkenin takımları birbirleri ile eşleşemeyecek.
İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ
1. TORBA
Lyon
Napoli
B. Leverkusen
Dinamo Zagreb
Lazio
Olympiakos
Monaco
Braga
2. TORBA
Celtic
E. Frankfurt
Kızılyıldız
Leicester
G. Rangers
L. Moskova
Genk
PSV Eindhoven
3. TORBA
Ludogorets
Marsilya
West Ham United
Real Sociedad
Real Betis
FENERBAHÇE
Spartak Moskova
Sparta Prag
4. TORBA
Rapid Wien
GALATASARAY
Legia Varşova
Midtjylland
Ferençvaros
Antwerp
Sturm Graz
Brondby
Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.
Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.
ki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.