Elle oynamalardaki penaltı tartışmaları sonunda bitecek. Futbolda her zaman büyük tartışmalara yol açan elle oynama konusunda FIFA'dan tarihi bir değişiklik geliyor.

FIFA elle oynama kuralı uygulamasına yeni bir yorum getiriyor.

Saat modelini esas alan FIFA'da genel olarak artık bel üstündeki el temasları "elle oynama" kapsamında ele alınacak bel altındaki temaslar ise "elle oynama" olarak değerlendirilmeyecek.



Alman Bild gazetesinin haberine göre, elle oynama kuralında artık futbolcunun elinin havada olup olmaması esas alınacak.



Yeni uygulamaya göre oyuncu, topla temas anında saat 8-9 yönü ile 3-4 yönünde ellerini açmışsa bu bir ihlal sayılacak.



İŞTE FİFA'NIN SAAT GRAFİKLİ EL HARİTASI

FIFA elle oynamalarda hakemlerin rahat karar vermesi için bir rehber hazırladı.

Eğer futbolcunun elleri saat 4 ila 8 aralığındaysa bu el sayılmayacak.

(Bu kural kasti elle oynama pozisyonu haricinde geçerli olacak.)



El sayılacak pozisyonlar: 1,2,3,9,10,11,12



El sayılmayacak pozisyonlar: 4,5,6,7,8

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