Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde İstanbul Park'ta heyecan başladı

Dünyada motor sporu yarışlarının en prestijlisi Formula 1, geçen sezonun ardından bir kez daha İstanbul’da!

2021 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16'ncı ayağı Intercity İstanbul Park’ta başladı.

Geçen sezon Lewis Hamilton'ın kazanıp şampiyonluğunu ilan ettiği Türkiye GP 2021 programı şu şekilde:



FORMULA 1 TÜRKİYE GP



10 Ekim Pazar, 15.00: Yarış



FORMULA 1 TÜRKİYE GP HANGİ KANALDA?



Formula 1 heyecanı S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarından canlı yayınlanacak.



Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'si ilk antrenman seansıyla başladı.



Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Red Bull pilotu Max Verstappen ve Ferrari pilotu Charles Leclerc yaptı.



Geçen sezon İstanbul'da kariyerinin 7. şampiyonluğunu elde eden, bu yıl da pilotlar klasmanının zirvesinde yer alan Büyük Britanyalı Hamilton, ilk antrenman seansında 1 dakika 24.178 saniyeyle en hızlı isim oldu.



Hollandalı Verstappen, 0.425 saniye farkla ikinci en iyi zamana imza atarken, Ferrari'nin Monakolu sürücüsü Charles Leclerc ise Hamilton'ın 0.476 saniye arkasında kalarak üçüncü sırayı aldı.



SIRALAMA TURLARI BELLİ OLDU

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları dün yapıldı. Günün en hızlı ismi olan ve İstanbul Park'ta tur zamanı rekoru kıran Lewis Hamilton cezası sebebiyle yarışa 11. sıradan başlayacak. İlk 3 sıra şu şekilde:



1- Valtteri Bottas



2- Max Verstappen



3- Charles Leclerc

BOTTAS POLE POZİSYONUNDA BAŞLAYACAK

İstanbul Park'ta yeni bir rekorla en hızlı turunu atan Lewis Hamilton oldu fakat cezası sebebiyle pole pozisyonunu alamadı. Takım Bottas ise en hızlı ikinci pilot oldu ve yarınki yarışta pole pozisyonunda başlayacak.

VETTEL 13, RAİKKONEN 16'NCI SIRADA



İstanbul Park'ta geçmiş yıllarda yarış kazanan pilotlardan Sebastian Vettel 13, Kimi Raikkonen ise 16'ncı sırada ilk antrenman seansını tamamladı.



Aston Martin pilotu Alman Vettel, 1.25.810'luk süre elde ederken, Alfa Romeo ekibinden Fin pilot Raikkonen, 1.25.933 ile turları bitirdi.



VETTEL'DEN İSTANBUL'DA "SU" VURGUSU



Kariyerinde dört dünya şampiyonluğu bulunan Aston Martin pilotu Sabestian Vettel, suyun önemine dikkat çeken bir kaskla İstanbul Park Pisti'ne çıktı.



Alman pilotun Jens Munser tarafından tasarlanan kaskında "Su, hayattır" ifadesi yer aldı.



RED BULL'DAN HONDA'YA ÖZEL TASARIMLI TEŞEKKÜR



Red Bull takımı, otomobilde ve pilotların tulumlarında tasarım değişikliğine giderek, sezon sonunda Formula 1'den çekileceğini açıklayan motor tedarikçisi Honda'ya teşekkür etti.



Formula 1'de 8-10 Ekim tarihlerinde koşulması gereken Japonya Grand Prix'si takvimden çıkarılınca Red Bull, Suzuka Pisti'nde yapmayı planladığı sürpriz tasarım değişikliğini İstanbul Park'a taşıdı.



Aracı ve pilotların tulumlarını kırmızı-beyaz renklerle yenileyen Red Bull, aracın üzerine Japonca "Arigato (Teşekkür ederiz)" yazdı.



Türkiye GP'de Pole pozisyonu Valtteri Bottas'ın

Formula 1 Rolex Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turları tamamlandı. Pole pozisyonunun sahibi Mercedes'ten Valtteri Bottas oldu. Lewis Hamilton, sıralama turlarını 1. sırada bitirmesine rağmen 10 sıra grid cezası nedeniyle yarışa 11. sıradan başlayacak.