Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı

06.03.2021 - 13:04
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), video konferans ile yaptığı toplantıda Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde bazı değişiklikler yaptı.
IFAB üyeleri, bir oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşunun ihlal olmadığı konusunda hemfikir oldu. Vücudu "doğal olmayan şekilde büyüten" el/kol hareketlerinin kararı yine hakemlere bırakıldı.
Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse, bunun artık kural ihlali sayılmaması yönünde karar alındı.
Oyuncular, antrenörler ve hakemlerin, değişikliklere alışması için kurallar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İsteyen federasyonlar kuralı daha erken uygulayabilecek.
Kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralına ilişkin denemeler, 2022'nin ağustos ayına kadar devam edecek.
Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takımın da maç sırasında bu uygulamadan faydalanması ön görülüyor.