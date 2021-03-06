Futbolda elle oynama kuralında değişiklik yapıldı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), video konferans ile yaptığı toplantıda Futbol Oyun Kuralları'nın fauller ve suistimallerle ilgili 12. maddesinde bazı değişiklikler yaptı.



IFAB üyeleri, bir oyuncunun elinin/kolunun topa her dokunuşunun ihlal olmadığı konusunda hemfikir oldu. Vücudu "doğal olmayan şekilde büyüten" el/kol hareketlerinin kararı yine hakemlere bırakıldı.



Bir oyuncunun kazara elle oynaması sonucu takım arkadaşı gol atar ya da gol pozisyonuna girerse, bunun artık kural ihlali sayılmaması yönünde karar alındı.



Oyuncular, antrenörler ve hakemlerin, değişikliklere alışması için kurallar 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek. İsteyen federasyonlar kuralı daha erken uygulayabilecek.

DENEMELER DEVAM EDECEK

Kafa çarpışmaları sonucu sakatlanan futbolcular için takımlara fazladan değişiklik hakkı verilmesi kuralına ilişkin denemeler, 2022'nin ağustos ayına kadar devam edecek.



Kuralın kötüye kullanımının engellenmesi amacıyla bir takım bu sebeple fazladan oyuncu değişikliği yaptığı takdirde rakip takımın da maç sırasında bu uygulamadan faydalanması ön görülüyor.

FIFA BAŞKANI IRFANTİNO’DAN VAR SİSTEMİNE DESTEK

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Video yardımcı hakem sisteminden memnun olduğunu belirtti. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu IFAB'ın toplantısında konuşan Infantino, VAR'ın futbolu daha adaletli yaptığı söyledi. Infantino konuşmasında:"VAR oyuna daha fazla adalet getiriyor. Oyunu daha temiz yapıyor. Hakemlere yardım ediyor ve daha iyi karar almalarını sağlıyor. Bana göre bu sporun içinde olan insanlar hakemin yanlış kararından daha çok doğru kararıyla kazanmak ister. VAR'ın 2 buçuk yıldır hayatımızda olduğunu unutmayalım. Şimdiden futbol VAR'sız düşünülemez bir hale geldi." ifadelerini kullandı.Infantino, ofsayt kuralının ise incelendiğini söyledi; Atak futbola izin verecek yeni kural üzerine düşünebileceklerini ifade etti.Gianni Infantino, kazara elle oynama sonucu atılan gollerin kabul edilmesi kuralıyla ilgili yapılan değişiklikte IFAB'a destek verdiğini sözlerine ekledi.