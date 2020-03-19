Futbolun corona virüs kaybı 4 milyar euro

Corona virüs salgını nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde spor faaliyetleri durdu. En çok izlenen spor dalı olan futbol da en çok etkilenen alanların başında geliyor. KPMG Football Benchmark ekibi, dünyanın en çok izlenen beş büyük liginin (İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1) corona virüs nedeniyle ekonomik kaybını araştırdı. Maç günü, yayın ve ticari gelirden mahrum kalacak olan beş büyük ligdeki kulüplerin toplam kaybı 4 milyar euroya kadar çıkıyor.



541 KARŞILAŞMANIN DURUMU BELİRSİZ



5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşmanın durumu belirsizliğini koruyor. Bu ligler arasında en büyük gelir kaybını ise İngiltere Premier Ligi yaşayacak. Dünyanın en çok izlenen liginin tahmini gelir kaybının 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında olması bekleniyor. La Liga'da 800-950 milyon euro, Bundesliga'da 650-750 milyon euro, Serie A'da 550-650 milyon euro, Ligue 1 de ise 300-400 milyon euro arasında bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.

Corona virüs salgını nedeniyle beş büyük ligin kaybı şöyle:

PREMİER LİG (İNGİLTERE):

Maç Günü Kaybı: 170-180 milyon euro



Yayın Geliri Kaybı: 700-800 milyon euro

Ticari Kayıp: 250-300 milyon euro

Toplam Kayıp: 1 milyar 150 milyon - 1 milyar 250 milyon euro

LA LİGA (İSPANYA):



Maç Günü Kaybı: 150-170 milyon euro



Yayın Geliri Kaybı: 500-600 milyon euro



Ticari Kayıp: 150-200 milyon euro



Toplam Kayıp: 800-950 milyon euro

BUNDESLİGA (ALMANYA):

Maç Günü Kaybı: 130-140 milyon euro



Yayın Geliri Kaybı: 300-400 milyon euro



Ticari Kayıp: 200-250 milyon euro



Toplam Kayıp: 650-750 milyon euro

SERİE A (İTALYA):



Maç Günü Kaybı: 90-100 milyon euro



Yayın Geliri Kaybı: 350-450 milyon euro



Ticari Kayıp: 100-150 milyon euro



Toplam Kayıp: 550-650 milyon euro

LİGUE 1 (FRANSA):

Maç Günü Kaybı: 50-60 milyon euro



Yayın Geliri Kaybı: 150-200 milyon euro



Ticari Kayıp: 100-140 milyon euro



Toplam Kayıp: 300-400 milyon euro

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