İstanbul Dedeman Otel'de gerçekleştirilen Galatasaray Kulübü Divan Kurulu toplantısında, kulüp başkanı Mustafa Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.



Toplantıda kulüp ve bağlı ortaklıklarına ait 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla düzenlenmiş mali, idari ve sportif rapor, üyelere aktarıldı.

Yönetim kurulu adına kürsüye gelen Okan Böke, kendi dönemleriyle alakalı olmayan ancak tüm Galatasaraylıları yakından ilgilendiren bir dönemin raporunu sunmak için burada bulunduğunu belirterek, "Kulüp ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2017

itibarıyla net borç alacak farkı 1 milyar 61 milyon lira gerçekleşti. Dolar bazında bu rakam 302 milyon dolardır. Bankalara olan borçlar da 254 milyon dolara gerilemiştir" ifadelerini kullandı.



Böke'nin ardından denetim kurulu başkanı İbrahim Anıl üyelere hitap ederek, birtakım mali bilgiler sundu.