Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Neftçi Bakü

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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundaki rakibi belli oldu.



Sarı-kırmızılılar, Azerbaycan'ın Neftçi Bakü takımı ile eşleşti.



Karşılaşma, tek maç üzerinden 17 Eylül'de Bakü'de oynanacak.

NEFTÇİ BAKÜ



Neftçi Bakü, Azerbaycan'ın köklü kulüplerinden birisidir. Neftçi Bakü, 8 kez Azerbaycan Premyer Ligası'na , 7 kez Azerbaycan Kuboku'na ve 2 kez Azerbaycan Süper Kupası'na sahip oldu.

2012 yılında, "Neftçi" UEFA Avrupa Ligi play - off aşamasında Kıbrıs'ın APOEL takımını iki maçın sonucuna göre 4-2 yenerek grup aşamasına katılmaya hak kazanan ilk Azerbaycan takımı oldu.