Göztepe'ye Kasımpaşa sürprizi
NtvsporSpor
Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmamücadelesi veren Kasımpaşa, Göztepe deplasmanında kritik bir galibiyete imza attı. İstanbul ekipi, 71. dakikadan itibaren10 kişi oynayan Göztepe'yi 2-0'la geçerken puanını 34'e çıkardı ve ligde kalma yolunda hanesine önemli bir üç puan yazdırdı.
Kasımpaşa, Göztepe deplasmanından kritik bir galibiyet elde etti. Maçta
evsahibi Göztepe daha etkili bir futbol sergilerken; Demba Ba'nın 45. dakikadaki golünü hakem pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. Maça iyi
başlayamayan; ancak 24. dakikada Veysel Sarı'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne
geçen Kasımpaşa, 71. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında ani
ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Fişi çeken golü de 90+2'de Trezeguet'le bulan
Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Göztepe'nin sahasındaki 6 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi; İzmir ekibi 40 puanda
kaldı.
4 maçlık galibiyet hasreti sona eren Kasımpaşa ise puanını 34 yaptı ve kümede
kalma yolunda zorlu bir virajı kayıpsız atlattı.
GÖZTEPE: 0 - KASIMPAŞA: 2
Stat: Bornova
Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Erdem Bayık
Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Leo, Traore (Dk. 45+3 Kosanovic), Halil
Akbunar, Poko, Castro, Gouffran (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Scarione (Dk. 77 Rotman),
Demba Ba
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo (Dk. 81 Ben Youssef),
Veigneau, Koita, Sadiku, Pavelka, Trezeguet (Dk. 90+3 İlhan Depe), Ahmed Ildiz,
Diagne (Dk. 66 Eduok)
Goller: Dk. 24 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Trezeguet (Kasımpaşa)
Kırmızı kart: Dk. 70 Kosanovic (Göztepe)
Sarı kartlar: Dk. 28 Gouffran, Dk. 90 Rotman (Göztepe), Dk. 56 Pavelka (Kasımpaşa)