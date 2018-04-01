Göztepe'ye Kasımpaşa sürprizi

Kasımpaşa, Göztepe deplasmanından kritik bir galibiyet elde etti. Maçta

evsahibi Göztepe daha etkili bir futbol sergilerken; Demba Ba'nın 45. dakikadaki golünü hakem pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle iptal etti. Maça iyi

başlayamayan; ancak 24. dakikada Veysel Sarı'nın ayağından bulduğu golle 1-0 öne

geçen Kasımpaşa, 71. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan rakibi karşısında ani

ataklarla sonuca gitmeye çalıştı. Fişi çeken golü de 90+2'de Trezeguet'le bulan

Kasımpaşa sahadan 2-0 galip ayrıldı.



Göztepe'nin sahasındaki 6 maçlık yenilgisizlik serisi sona erdi; İzmir ekibi 40 puanda

kaldı.

4 maçlık galibiyet hasreti sona eren Kasımpaşa ise puanını 34 yaptı ve kümede

kalma yolunda zorlu bir virajı kayıpsız atlattı.

GÖZTEPE: 0 - KASIMPAŞA: 2

Stat: Bornova

Hakemler: Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy, Erdem Bayık

Göztepe: Beto, Sabri Sarıoğlu, Wallace Reis, Leo, Traore (Dk. 45+3 Kosanovic), Halil

Akbunar, Poko, Castro, Gouffran (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Scarione (Dk. 77 Rotman),

Demba Ba

Kasımpaşa: Ramazan Köse, Popov, Veysel Sarı, Omeruo (Dk. 81 Ben Youssef),

Veigneau, Koita, Sadiku, Pavelka, Trezeguet (Dk. 90+3 İlhan Depe), Ahmed Ildiz,

Diagne (Dk. 66 Eduok)

Goller: Dk. 24 Veysel Sarı, Dk. 90+2 Trezeguet (Kasımpaşa)

Kırmızı kart: Dk. 70 Kosanovic (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 28 Gouffran, Dk. 90 Rotman (Göztepe), Dk. 56 Pavelka (Kasımpaşa)