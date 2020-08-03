Hasan Ali Kaldırım kim, kaç yaşında?

Fenerbahçe'de forma giyen Hasan Ali Kaldırım kimdir?

Hasan Ali Kaldırım 9 Aralık 1989 Almanya Neuwied doğumludur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de oynamaktadır. Profesyonel futbol hayatına 2006-2007 yılında Tus Koblenz'de başlamıştır.

Daha sonra Almanya Takımları'nın dikkatini çekmiştir. Tolunay Kafkas'ın dikkatini çekmiş ve 5 Ocak 2010'da Kayserispor'a katılmştır. Hasan Ali ilk sezonunda sadece 6 maça çıkmış ikinci sezonunda ise 15 lig maçına çıkmıştır. 2010-2011 sezonunda 33 maç görev verilmiştir. 2012-2013 Sezonu başında Aynı zamanda millî bir futbolcu olduğu için Fenerbahçeye 3.750.000 Euro + Ertuğrul Taşkıran (2 Yıl Kiralık) karşılığında transfer olmuştur.



Hasan Ali Kaldırım 2012-2013 sezonunda tüm resmi maçlarda forma giymiştir, milli takımda da hızla yükselişe geçmiştir. 2012 - 2013 sezonunda Fenerbahçe ile toplam 42 maça çıkan Hasan Ali kaldırım bu maçlarda 1 gol 3 asistlik başarı göstermiş, 6 kez sarı kart görmüştür.

Hasan Ali Kaldırım 16 Aralık 2012 tarihinde oynanan Galatasaray derbisinde sağ ayakla şık bir gole imza atmıştır. Bu gol Türkiye kariyerindeki ve Fenerbahçe kariyerindeki ilk golüdür.

28 Temmuz 2015 tarihinde Kadıköy'de oynanan Şampiyonlar Ligi 3.Ön Eleme maçında Shakhtar Donetsk maçında Fenerbahçe'nin ilk sağ beki Gökhan Gönül'ün sakatlığı ve yedek Sağ beki Şener Özbayraklı'nın cezası nedeniyle maça sağ bek olarak çıkmış ve dikkat çekmiştir. Hasan Ali Kaldırım 2015-2016 sezonunda ilk asistini ligin ilk haftasında Kadıköy'de Eskişehirspor ile oynanan maçta yapmıştır. İlk golünü ise ligin 12.Haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu deplasmanında 8.Dakika da kaydetmiştir. 13.Hafta itibarıyla 9 maça çıkan Hasan Ali Kaldırım 1 gol 2 asistlik katkı sağlamıştır.



HASAN ALİ KALDIRIM'IN MİLLİ TAKIM KARİYERİ



18 kez milli takımlara çağrılan Hasan Ali Kaldırım, 4 kez Türkiye U-17, 2 kez Türkiye U-20, 7 kez Türkiye U-21 ve 4 kez Türkiye A Milli forması olmak üzere toplam 18 kez milli formayı giymiştir ve müsabakalarda 1 gol kaydetmiştir.

A milli takımda ise 32 maçta millî formayı giymiştir ve 1 gol kaydetmiştir.