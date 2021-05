Kocaelisporlu futbolcu Bahri Can Avcı takım otobüsünden düştü

İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan play-off final maçında Sakaryaspor'u 4-0 yenerek TFF 1. Lig'e çıkan yeşil-siyahlı ekibi taşıyan otobüs, gece saatlerinde kente giriş yaptı.



Üstü açık otobüsle taraftarları selamlamak için İzmit ilçesine gelen Kocaelispor kafilesinden futbolcu Bahri Can Avcı araçtan düştü.



Otobüstekilerin haber vermesi üzerine araç durdurulurken olay yerinde 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Avcı Başiskele ilçesindeki bir özel hastaneye kaldırıldı.



Daha sonra Milli İrade Meydanı'na hareket eden Kocaelispor kafilesi, burada taraftarlarca coşkuyla karşılandı.



Kocaelispor kafilesi, taraftarlarla marşlar söyleyerek TFF 1. Lig'e çıkmanın coşkusunu paylaştı.



Polis ekipleri kutlamaların yapıldığı alanda güvenlik önlemleri aldı.



KOCAELİSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI



Kocaelispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, futbolcu Bahri Can Avcı'nın şampiyonluk turu atarken üstü açık otobüsten düştüğü belirtilerek, "Gerekli müdahale anında yapılmış, oyuncumuz kontrol amaçlı olarak hastaneye kaldırılmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu gayet iyidir. Geçmiş olsun Bahri Can Avcı." ifadesine yer verildi.