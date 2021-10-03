Luis Suarez attı; Atletico, Barcelona'yı eli boş gönderdi

İspanya Ligi'nde Atletico Madrid, haftanın maçında Barcelona’yı Lemar ve Luis Suarez’in golleriyle 2-0 yendi. Son şampiyonun gollerini 24. dakikada Thomas Lemar ve 44. dakikada Luis Suarez attı.



Luis Suarez takımını 2-0 öne geçirdiği gol sonrası sevinmezken; istatistiklerine bir yenisini daha ekledi. Uruguaylı oyuncu, bu golün ardından İspanya Ligi'nde karşılaştığı 31 takıma da gol atma başarısı gösterdi. İspanya'da 172. golünü kaydeden 34 yaşındaki oyuncu, Barcelona karşısında da ilk golünü kaydetti.



İspanya Ligi tarihinde Barcelona maçlarında üst üste üç maçta da kalesini gole kapatan Atletico, bu galibiyetle puanını 17 yaptı ve maç fazlasıyla lider Real Madrid'i yakaladı; ancak averajla ikinci sırada yer aldı.



Barcelona, bu sonuçla birlikte son 6 resmi maçında 3 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet aldı ve 12 puanda kaldı. Katalan ekibi, ligde ise ilk kez yenildi.



Atletico Madrid'i 2-0 öne geçiren Luis Suarez, rakip ağları havalandırdıktan sonra elini kulağına götürüp telefon hareketi yaptı. Bu hareket, Uruguaylı oyuncunun daha önceki açıklamalarını gündeme getirdi. Zira Luis Suarez, Barcelona'dan ayrılığıyla ilgili daha önce, "Koeman beni telefonda aradı ve planlarında olmadığımı söyledi. Bana gösterilen tavırdan dolayı çok zor anlardı" açıklamasını yapmıştı.



34 yaşındaki golcü karşılaşma sonrasında ise bu iddiaları yalanladı ve "Bu galibiyet beni mutlu etti. Özellikle Barcelona gibi bir takıma karşı kazanmak her zaman önemlidir. Gol sevincim, insanlara hala aynı telefon numarasını kullandığımı hatırlatmak içindi" dedi. Suarez, "Gol sevincim, Koeman'a bir gönderme miydi? Hayır, değildi" ifadelerini kullandı.