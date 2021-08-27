Manchester United Ronaldo'yu transfer ettiğini açıkladı

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, eski futbolcusu Cristiano Ronaldo'yu 12 yıl sonra yeniden renklerine bağladı.



İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi.



Manchester ekibinin sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" mesajı paylaşılırken, internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo'nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi.



İngiliz temsilcisinin transfer için Juventus'a 25 milyon avro, Ronaldo'ya ise iki yıllık sözleşme teklif ettiği basına yansıdı.



Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü 5 kez kazanan Ronaldo, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 7'si İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30'dan fazla kupa sevinci yaşadı.



2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı.



Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.



