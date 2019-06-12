Kosova basını, Fadil Vokri Stadyumu'nda oynanan Türkiye - Kosova ümit milli maçının ardından oyuncular soyunma odasına giderken, Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlilerinin fiziki saldırısına uğradığını yazdı.
Kosova basınında yer alan videolarda, Türkiye Ümit Milli Takımı antrenörü Vedat İnceefe olay sonrası Kosova Milli Takımı görevlilerine yaşanan olay nedeniyle sitemlerini dile getirirken görülüyor.
Hemen güvenlik görevlilerinin bulunmasını isteyen İnceefe, görevlilere 'hani kardeşlik' dediği duyuluyor.
Dün akşam Türkiye, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme üçüncü maçını 3-1 kaybetti. Maçta Türk'nin golünü 46'ncı dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu atarken, Kosova'nın gollerini Xhemajli (45+2), Daku (72) ve Kastrati (90) kaydetti.