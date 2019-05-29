THY ve Çinli bir firma ile sponsorluk anlaşmaları imzalayan son Libertodores Kupası şampiyonu River Plate, Muslera konusunda gözünü kararttı. akşam gazetesinin Arjantin medyasına dayandırdığı habere göre, Arjantin kulübü iki firmadan alacağı 16 milyon euro Fernando Muslera transferinde kullanacak.

32 yaşındaki yıldız kalecinin Galatasaray ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda futbolu bıraktıktan sonra Türkiye'ye yerleşmek istediğini belirten Muslera, Galatasaray'dan bonuslar da dahil senelik 4 milyon euro civarında bir maaş alıyor.

2011 yılından beri Galatasaray forması giyen deneyimli file bekçisi taraftarın en sevdiği isimlerin başında geliyor.