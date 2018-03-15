PFDK'dan Fenerbahçe ve Galatasaray'a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'ye 215 bin, Galatasaray'a da 60 bin TL para cezası verdi.



Kurulun aldığı kararlar şöyle;



1- ANTALYASPOR A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada ANTALYASPOR A.Ş. Kulübü sporcusu ONDREJ CELUSTKA'nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- KAYSERİSPOR Kulübü teknik sorumlusu MARIUSI NINEL ŞUMUDICA'nın, 11.03.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-KARDEMİR KARABÜKSPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- AYTEMİZ ALANYASPOR Kulübünün, 09.03.2018 tarihinde oynanan AYTEMİZ ALANYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



4- GALATASARAY A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. Maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu BATI VIP 100 bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



5- ATİKER KONYASOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. - ATİKER KONYASOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 9.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



6- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY TRİBÜN ALT D,E bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün hakkında Usulsüz Seyirci Alma nedeniyle sevk yapılmışsa da isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,



7- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 11.03.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 8. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 200.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B,C bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



8- GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-SAMSUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, müsabakada özel güvenlik görevlisi görevlendirmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



9- BOLUSPOR Kulübünün, 10.03.2018 tarihinde oynanan BOLUSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



10- DENİZLİSPOR Kulübünün, 11.03.2018 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR - BÜYÜKŞEHİR BLD. ERZURUMSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü yöneticisi ALİ FIRAT'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada DENİZLİSPOR Kulübü antrenörü MEHMET POLAT'ın, rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ALTINORDU A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN 124,125 numaralı bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine,



Aynı müsabakada ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



12- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 12.03.2018 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto 1. Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



13- BALIKESİRSPOR BALTOK Kulübü sporcusu LEO STEVE BELECK A'BEKA'nın, 12.03.2018 tarihinde oynanan ADANASPOR A.Ş.-BALIKESİRSPOR BALTOK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik hakareti nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 6.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.

