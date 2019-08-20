Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Profesyonel kariyerine Darüşşafaka'da başlayan Semih Erden, Türkiye'de Fenerbahçe, Beşiktaş, Anadolu Efes ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Sırbistan'da Partizan, NBA'de Boston Celtics ve Cleveland Cavaliers formaları giydi.
Pınar Karşıyaka, Semih Erden'i transfer etti
Anadolu AjansıSpor
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, milli basketbolcu Semih Erden'i kadrosuna dahil etti.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 33 yaşındaki tecrübeli pivotla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.