80 ülkeden 2.650 sporcunun katılacağı organizasyonda Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT – 119 km), Salomon Cappadocia Medium Trail (CMT – 63 km) ve Salomon Cappadocia Short Trail (CST – 38 km) olmak üzere üç farklı yarış düzenlenecek.



Salomon isim sponsorluğunda, Argeus Travel & Events tarafından altıncı kez düzenlenecek organizasyona katılacak sporcuların %55’i yabancı atletler olacak.



Dünya şampiyonluğu için en çok puan veren 15 yarıştan biri olacak



2018 yılında Ultra-Trail World Tour’un Pro-Level kategorisine yükselen ve World Tour takvimindeki 20 yarıştan biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, sporculara en çok puan veren 15 yarıştan biri olacak. Sporcuların elde edeceği dereceler, dünya şampiyonluğu için kritik öneme sahip olacak.



14 saat boyunca Youtube üzerinden canlı yayın



Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 2019 yılındaki bir başka ilki ise canlı yayınlar olacak. Dünya çapında elit atletlerin yer alacağı organizasyon kapsamında, 19 Ekim Cumartesi günü 06.30’dan itibaren 14 saatlik canlı yayınlar olacak.



Salomon Cappadocia Ultra-Trail canlı yayınlarına ise şu link üzerinden ulaşabilecek:



https://www.youtube.com/cappadociaultratrail



Ayrıca NTV, Sports TV, S Sport, Alem FM ve Lig Radyo da yapacakları programlar ile Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019 heyecanını sporseverler ile buluşturacak. Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’da parkur başlangıç saatleri ise şu şekilde olacak:



19 Ekim 2019, 07.00: Salomon Cappadocia Ultra-Trail Startı



19 Ekim 2019, 07.00: Salomon Cappadocia Medium Trail Startı



19 Ekim 2019, 10.00: Salomon Cappadocia Short Trail Startı



Üç parkurun da start ve finiş noktaları ise Ürgüp Meydanı olacak.

Rakamlarla Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019



· Organizasyona 80 ülkeden 2.650 sporcu kayıt oldu.



· Kayıt olan sporcuların %55’ini yabancı sporcular oluşturuyor.



· Organizasyonu yerli-yabancı 80’e yakın medya mensubu yerinde takip edecek.



· Sporcuların sorunsuz ve kaliteli bir yarış geçirmeleri için 500’e yakın görevli ve gönüllü görev yapacak.



· Parkur içerisinde 11 farklı noktada yiyecek, içecek, ısınma, dinlenme, tuvalet ve sağlık gibi hizmetler barından istasyonlar yer alacak.



· Yarış süresince 20 ton yiyecek ve 15 ton sıvı tüketileceği tahmin ediliyor.



· Organizasyon kapsamında bölgedeki otellerde 4.000’e yakın oda rezervasyonu yapıldı.



· Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in bölge ekonomisine 10 milyon TL’den fazla katkı yapması bekleniyor.



· Organizasyonun reklam değerinin ise 1 milyon Dolar’ı aşacağı tahmin ediliyor.



Elit atletler Kapadokya ‘da olacak



Her yıl dünyaca ünlü ultra-trail atletlerini ağırlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail’e 2019 yılında da çok önemli isimler katılacak.



2019’da ITRA (International Trail Running Association) puanı en yüksek sporcu Helio Fumo, 165 kilometrelik 2019 Fuji Maratonu Kadınlar ikincisi Avusturalyalı Lou Clifton, Birleşik Krallık Hizmet Madalyası sahibi Jo Meek, Salomon Cappadocia Ultra-Trail uzun parkur rekorunu kırmaya gelecek olan Vaidas Zlabys, 2014 yılında TDS 120 km birincisi olan Teresa Nimez Peres, Belçikalı milli atlet Manuella Soccol ve Güney Afrika Trail Şampiyonası birincisi Thabang Madiba gibi elit atletler organizasyona katılacak.



Ayrıca geçtiğimiz yılların şampiyonlarından Elena Polyakova, Kemal Kukul ve “Dağların Arslanı” Ahmet Arslan gibi isimler de Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’da koşacak.



Çevreye duyarlı organizasyon



Salomon Cappadocia Ultra-Trail çevreye duyarlılık alanında da pek çok spor organizasyonuna örnek olacak. Tüm aşamalarında çevreye duyarlı bir anlayışla yönetilen organizasyonda sporcuların koşu sırasında çöp atmaması için tüm önlemler alınacak ve sporcuların çöp olarak atılabilecek malzemeler ile koşmaları yasak olacak. Ayrıca parkur içerisinde kullanılan tüm işaretlemeler de geri dönüşüm ürünleri olacak. Yarışın bittiği andan itibaren tüm işaretlemeler toplanacak.



Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu da Ürgüp Meydanı’nda başlayacak



Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’un sona ereceği 20 Ekim 2019 Pazar gününün en özel etkinliklerinden biri de Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu olacak. Ürgüp Meydanı’nda 10.00’da başlayacak olan Çocuk Koşusu’nda minikler, rehber koşucular ile birlikte yarış deneyimini yaşayacaklar.



Destekçi ve sponsor kurum sayısını her yıl düzenli olarak artıran Salomon Cappadocia Ultra-Trail’in 2019 yılındaki destekçileri ve sponsorları ise şu şekilde olacak:



Kurumsal destekçiler: T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Nevşehir Valiliği, Ürgüp Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu, Turkish Airlines ve Turkey Home.



Sponsorlar: Salomon (isim sponsoru), Suunto (co-sponsor), Voyager Balloons (co-sponsor), Salcano, Powerade, Damla Su, Skoda, Züber, SIS, PT Academy.



Destekçiler: Dinler Group, Ziggy Cafe & Restaurant ve Helios Transfer.



Tanıtım Destekçileri: NTV, Sports TV, S Sport, Alem FM ve Lig Radyo.