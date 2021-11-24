Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş öne geçtiği maçta Ajax'a yenildi

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta maçında Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.



Karşılaşmanın ilk yarısını Rachid Ghezzal'ın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne kapatan siyah-beyazlı takım, Sebastien Haller'in 54 ve 69. dakikalardaki gollerine engel olamadı ve rakibine 2-1 yenildi.



Grubundaki beşinci maçtan da mağlup ayrılan siyah-beyazlı takım, yine puan alma başarısı gösteremedi.



Grubundaki ilk maçta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Sporting Lizbon karşılaşmalarını ise 4-1 ve 4-0'lık yenilgilerle tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 2-0 mağlup olduğu Ajax'a ise evinde 2-1 yenildi.



Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkma fırsatını daha önce yitiren Beşiktaş, üçüncü olup Avrupa Ligi'nde devam etme şansını da kaybetti.



C Grubu'ndan çıkmayı daha önce garantileyen ve 5'te 5 yapan Ajax ise puanını 15'e çıkardı.