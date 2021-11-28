Selçuk İnan: Golümüz ve penaltımız verilmedi

Galatasaray'ın yardımcı antrenörü Selçuk İnan, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 0-0 berabere kaldıkları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçıyla ilgili, "İstediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık, sonuçlandıramadık bunun için de çok üzgünüz." dedi.



İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, vefat eden eski başkanları Mustafa Cengiz'in ailesine ve camialarına başsağlığı diledi, Cengiz'in kaybından dolayı üzüntü duyduklarını söyledi.



Selçuk İnan, "Maçla ilgili söylemek istediğim aslında çok şey var. Ama bugün buraya geldim. Çok üzgünlerdi. Gönül isterdi ki aslında oyunla ilgili konuşmak. Artık o bir klasik haline geldi, sürekli hakemleri konuşuyoruz. Bizi de buna mecbur ediyorlar açıkçası." dedi.



"HAKEM KONUŞMAK İSTEMİYORDUM AMA CANIMI ÇOK ACITTI"



Sadece bir şeye değinmek istediğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:



"Son dakikalarda attığımız golü önce hakem veriyor. Ben de çok yakındım dördüncü hakeme ve gittim dördüncü hakeme, 'Neden golü verdikten sonra iptal etti?' diye sordum. Bana 'Yukarıdan haber bekliyor' dedi. 'VAR'dan' ama ben aslında doğrusunu biliyorum. Bunu hocamla da paylaştım. İçerde kurallarda bir karar verdikten sonra VAR hakemi genelde karışmıyor, ufak tefek şeylerde, hakem de bunu biliyor. Gol verseydi eğer VAR'dan çağrılmayacaktı ki zaten VAR yok gibiydi. Çağrılmayacağını bildiği için aslında verdiği golü tekrardan iptal etti. Aslında bu niyet bizi çok üzmeye başladı. Bunu sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü yüzde 100 bir penaltımız verilmedi. Orada VAR'ın çağırmaması da hepimizi hayretlere düşürdü, çok üzgünüz gerçekten. Ben hiç aslında hakem konuşmak istemiyordum ama canımı çok acıttı. Çünkü bütün oyuncularımız içerde o kadar üzgündü ki ve herkes sadece hakemi konuşuyor. Biz de artık sürekli hakemleri konuşmaktan sıkıldık aslında. Diğer takımlar da bundan şikayetçi, 'evet destek vermemiz lazım' diyoruz ama bazen de kötü niyet hissettiğiniz zaman çok üzülüyorsunuz, sizin canınızı acıtıyor. Onun dışında evet aslında istediğimiz oyunu belki tamamıyla sahaya yansıtamadık ama gene de kazanmak için gereken bütün pozisyonları yakaladık, sonuçlandıramadık bunun için de çok üzgünüz."

