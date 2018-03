Fenerbahçe'de Skrtel ve Josef de Souza haftasonu oyannacak Galatasaray maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İki futbolcunun açıklamalarından öne çıkan sözleri şöyle;

DE SOUZA: CUMARTESİ BİZİM İÇİN BİR FIRSAT

Galatasaray maçlarının her zaman farklı olduğunu belirten Josef de Souza, "Bizim için zor bir maç olacak ama kazanmak için her türlü imkana sahibiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz ve şampiyonluk yarışımızı sürdüreceğiz. Maçın kilidi tüm takım olacak. Tüm takımlar için orta saha önemlidir. Orada oynayan oyuncular o akşam katkı sağlamak için elinden geleni yapacaktır. Derbilere her zaman farklı bir konsantrasyonla hazırlanırım. Beşiktaş ile oynadığımız maçta iyi günümüzde değildik. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var. Galatasaray maçları da bizim için farklı geçmiştir. Taraftarlar bizim gücümüz. Bu sezon bazı maçlarda stadımız dolu değildi. Bunda bizim de hatamız var. Yeni bir başlangıç ve hikaye oluşturma şansımız var. Cumartesi bizim için bir fırsat" açıklamasını yaptı.



SKRTEL: MOTİVASYON RAKİPTEN GELMEZ

Derbiler her zaman özeldir diyen Skrtel, "Derbi maçlar her zaman özel olmuştur. Bugüne kadar burada birkaç derbi oynadım. Her zaman özeldi, hafta sonu da özel olacağını düşünüyorum. Motivasyon rakipten gelmez. Kimle oynadığınızdan dolayı olmaz. Bizim motivasyonumuz Fenerbahçe gibi büyük bir takımda oynamaktan geliyor. Sonuç itibariyle sahada 11 oyuncu olacak. Etmenler bir araya geldiğinde başarıya ulaşıyorsunuz. Stadın dolu olması çok güzel bir durum. Herkes dolu tribünler önünde oynamayı sever. Taraftarlar maçı heyecanla bekliyor. Bunu biz oyuncular için de söyleyebiliriz. Türkiye'nin en büyük derbisini oynayacağız" dedi.

Kadıköy'deki 19 yıllık yenilmezlik serisi stres mi yaratıyor yoksa motivasyon kaynağı mı olduğu sorulan Skrtel, "Bu stres yaratmıyor. 19 yıllık seri bu maçtan sonra da devam edecek. Buna inanıyoruz. Taraftarın desteğiyle inanıyorum ki o akşam galibiyetle ayrılacağız" yorumunu yaptı.

Josef de Souza da, "19 yıl önemli bir rakam. En büyük rakibinize sahanızda kaybetmemek önemli bir veri. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz"