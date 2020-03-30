SON DAKİKA: 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın tarihi belli oldu

SON DAKİKA: Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve Japon yetkililer 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılmasına karar verdi. Olimpiyatlar corona virüs salgını nedeniyle ertelenmişti.

ntv.com.tr 30.03.2020 - 15:06

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