Beşiktaş, Sporting Lizbon'a 4-1 yenildi

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. Maçında Vodafone Park'ta Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla karşılaştı. Karşılaşma, Portekiz ekibinin 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.



15. dakikada Sporting Lizbon öne geçti. Porro'nun sağ taraftan içeriye yerden sert ortasında Sarabia tek vuruşla topu kaleye gönderdi, kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi. Sağ taraftan kullanılan köşe atışında Inacio, meşin yuvarlağı kafayla arkaya aşırdı, Coates altıpas içinde kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1



24. dakikada Beşiktaş'ın beraberlik golü geldi. Pjanic'in soldan kullandığı köşe atışında Larin, arka direkte kafayla topu ağlara yolladı: 1-1



27. dakikada Sporting Lizbon yeniden öne geçti. Portekiz ekibinin ilk goldeki gibi sağdan kullandığı köşe atışında Paulinho'nun arka tarafa gönderdiği topu Coates, yine kafa vuruşuyla gole çevirdi: 1-2



41. dakikada Sarabia'nın soldan kullandığı köşe atışında Coates bir kez daha topa kafayı vurdu, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi. Daha sonra maçın hakemi Slavko Vincic, VAR sisteminden gelen uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi. Pozisyonda Vida'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen Vincic, penaltı kararı verdi. 44'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Sarabia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3



45+1'de Welinton'un savunmanın arkasına havalandırdığı topa Alex Teixeira, sağ çaprazdan çok şık bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi. VAR incelemesi sonrasında pozisyonun ofsayt olduğu tespit edildi ve gol geçersiz sayıldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.



69. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ghezzal'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, kaleciden sıyrılıp vuruşunu yaptı. Top üstten auta gitti.



72. dakikada ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Paulino'nun şutunda top üst direkten döndü. Seken topa Pedro Porro vuruşunu yaptı. Ersin gole izin vermedi.



Teknik Direktör Sergen Yalçın, 73. dakikada Larin'in yerine Gökhan Töre'yi oyuna sürerken, 80. dakikada ise Alex Teixeira'nın yerine Kenan Karaman maça dahil ooldu.



Portekiz ekibi, 89. dakikada durumu 4-1 yapan golü attı. Ceza sahasının dışında topla buluşan Paulinho, şık bir plase vuruşla golü attı: 1-4



Çalan son düdükle beraber İstanbul'da 4-1 kazanan Sporting, 3 puana uzanmayı başardı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş, puansız olarak son sırada kaldı. Sporting ise ilk galibiyetini aldı ve 3 puanla 3. sıraya çıktı.