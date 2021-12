SON DAKİKA: Fenerbahçe kilidi açamadı

Son dakika haberi! Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe’yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 20.00’de başlayan maçta hakem Erkan Özdamar düdük çaldı. Özdamar’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ile İbrahim Çağlar Uyarcan üstlendi.



Fenerbahçe’de teknik direktör Vitor Pereira’nın ayrılmasının ardından sarı-lacivertli ekip, teknik sorumlu Zeki Murat Göle ile sahaya çıktı. Göle, ligin 17’nci haftasında oynanan Beşiktaş mücadelesinin 11’ine göre 6 değişiklik yaptı. Serdar Aziz, Osayi-Samuel, Crespo, Zajc, Rossi ve Berisha’nın yerlerine; Nazım, Sosa, Mert Hakan, İrfan Can, Pelkas, Valencia görev aldı. Zeki Murat Göle, Karagrüm mücadelesine Berke, Min Jae, Szalai, Novak, Nazım, Sosa, Mert Hakan, Pelkas, İrfan Can, Mesut Özil, Valencia 11'i ile çıktı.



PELKAS VE VALENCİA 6 MAÇ SONRA 11’DE



Sarı-lacivertli ekipte Pelkas, 6 maç sonra 11’de yer aldı. Yunan oyuncu, ligde en son 11’inci haftada oynanan Konyaspor maçında 11’de forma giyen Yunan oyuncu, sonraki hafta oynanan Kayserispor mücadelesinde yedek kulübesinden oyuna dahil oldu. Pelkas, sonraki 5 maçta ise kadroda yer almasına rağmen süre almadı. Fenerbahçe’de bir diğer oyuncu Enner Valencia da 6 maç sonra 11’de görev aldı. Lig’in 11’inci haftasındaki Konyaspor maçında 11’de yer alan Valencia, sonraki 5 mücadelelerde sakatlığı sebebiyle görev alamadı. Ekvadorlu futbolcu, Beşiktaş derbisinde ise oyuna sonradan girerek 1 dakika süre aldı.



FATİH KARAGÜMRÜK SANİYELER İÇİNDE 9 KİŞİ KALDI



31. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük öne geçti. Ahmet Musa'nın ara pasında savunmanın arkasına sarkan Pesic, ceza sahası içinde yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0.



37. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aynı dakika içinde Burak Bekaroğlu, 38. dakikada ise Caner Erkin kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında arka direkte Novak kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Viviano iki direğin birleştiği noktadan meşin yuvarlağı güçlükle çeldi. Dönen topu altıpasın içinde tamamlamak isteyen Pelkas'ın şutunda, Burak Bekaroğlu'nun meşin yuvarlağa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.



40. dakikada penaltı atışında topun başına geçen Mesut Özil, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



Fenerbahçe, 64. dakikada Serdar Dursun ile golü bulsa da geçerli sayılmadı. Novak'ın sol kanattan ortasında Serdar Dursun arka direkte kafayı vurdu ve topu filelere gönderdi. Ancak hakem, Serdar'ın Zukanovic'e kafa vuruşunu yapmadan önce faul yaptığını belirledi.



9 kişilik rakibi karşısında maçın son anına kadar rakibi üstünde baskı kuran Fenerbahçe, aradığı golü bulamayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.



Fenerbahçe bu sonucun ardından 29 puanla 4. sırada kendine yer buldu. Fatih Karagümrük ise 26 puanla 9. sırada yer aldı.