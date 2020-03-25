SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüs bulgusu

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Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.



Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi.