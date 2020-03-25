SON DAKİKA: Fenerbahçe'de bir futbolcu ve sağlık çalışanında corona virüs bulgusu

SON DAKİKA: Fenerbahçe Kulübü, futbol takımından bir oyuncuda ve bir sağlık heyeti çalışanında yeni tip corona virüs (Covid-19) bulgularına rastlandığını açıkladı.

Anadolu Ajansı 25.03.2020 - 16:05

SON DAKİKA SPOR FUTBOL son dakika yeni spor futbol 2020.jpg

Son dakika haberi!

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncuları, teknik kadrosu ve idari çalışanları bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde koronavirüs testinden geçmiştir. Yapılan tetkiklerde bir oyuncumuzda ve bir sağlık heyeti çalışanımızda yeni tip corona virüs (COVID-19) bulgularına rastlanmıştır.

Oyuncumuzun ve sağlık heyeti çalışanımızın ileri tetkiklerinin ve tedavilerinin yapılması amacıyla hastaneye sevkleri gerçekleştirilmiştir" denildi. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...