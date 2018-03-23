Son dakika haberi! Basketbol ULEB Avrupa Kupası yarı final ikinci maçında Darüşşafaka, deplasmanda Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 87-83 yenip seride durumu 2-0'a getirdi ve finale çıktı. Darüşşafaka, Rus temsilcisi Lokomotiv Kuban ile şampiyonluk mücadelesi verecek. İki galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinin ilk maçı, 10 Nisan'da oynanacak. ULEB Avrupa Kupası'nı kazanan takım, gelecek sezon THY Avrupa Ligi'nde mücadele edecek.
Karşılaşmaya yüksek isabetli şut yüzdesiyle başlayan Bayern Münih, ilk 5 dakikayı 16-10 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden ilk çeyreği Alman ekibi, 22-17 üstün tamamladı.
İkinci çeyrekte hızlı hücumlardan sayılar bulan Bayern Münih, 16. dakika içinde farkı 9'a çıkardı: 37-28. Wilbekin'ın etkili oyunuyla Darüşşafaka, 29. dakikada skora 38-38'lik eşitliği getirdi. Son bölümde üstünlüğü ele geçiren Bayern Münih, soyunma odasına 44-41 önde gitti. İlk yarıda Darüşşafaka'nın attığı 41 sayının 22'si Wilbekin'den geldi.
Üçüncü çeyreğe iyi başlayan Darüşşafaka, 23. dakikada Wilbekin'ın basketiyle 49-46 öne geçti. Darüşşafaka, final periyoduna 66-64 üstün girdi.
Son çeyrekte iki takım da savunma sertliğini artırdı. Son 5 dakikaya Darüşşafaka, 70-69 önde girdi. Etkili bir performans ortaya koyan Wilbekin'ın 3 sayılık basketiyle Darüşşafaka, bitime 1,5 dakika kala 7 sayılık (75-82) üstünlük yakaladı. Son bölümde hata yapmayan Darüşşafaka, sahadan 87-83 galip ayrıldı ve finale yükseldi.
WILBEKIN MAÇA DAMGA VURDU
Darüşşafaka'nın ABD'li oyuncusu Scottie Wilbekin, sergilediği performansla takımının finale yükselmesinde büyük rol oynadı.
Yeşil-siyahlıların attığı 87 sayının 41'i Wilbekin'den geldi. ABD'li oyuncu, 3 sayı çizgisinin gerisinden kullandığı 15 şutta 10 isabet buldu. Wilbekin ayrıca, 5 de asist yaparak gecenin yıldızı oldu.
Bayern Münih: 83 - Darüşşafaka: 87
Salon: Audi
Hakemler: Daniel Hierrezuelo (İspanya), Sergio Silva (Portekiz), Josip Radojkovic (Hırvatistan)
Bayern Münih: Jovic 8, Cunningham 6, Redding 14, Barthel 12, Booker 13, Hobbs 12, Lucic 13, Dedovic, Gavel, Zirbes 5
Darüşşafaka: Wilbekin 41, Muhammed Baygül, Sant-Ross 12, Johnson 16, Eric 8, Kidd 2, Kartal Özmızrak 5, Cummings, Okben Ulubay, Doğuş Özdemiroğlu, Furkan Aldemir 3
1. Periyot: 22-17
Devre: 44-41
3. Periyot: 64-66