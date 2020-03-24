SON DAKİKA HABERİ: 2020 Tokyo Olimpiyatları 1 yıl ertelendi

SON DAKİKA HABERİ: Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ertelendiğini açıkladı. Japonya Başbakanı Şinzo Abe de, corona virüs salgını nedeniyle olimpiyatların iptal edilmeyeceğini ama 2021'e erteleneceğini söyledi.

ntv.com.tr 24.03.2020 - 15:16 | Son Güncelleme : 24.03.2020 - 15:25

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Çin'de başlayan SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını etkinlikleri vurmaya devam ediyor. 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, tartışma konusu olan 2020 Tokyo Olimpiyatlarına son noktayı koydu.

Basın açıklaması yapan Abe, "Uluslararası Olimpiyat Komitesi'yle yapılan görüşmeler sonucu Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmeyeceği kesinleşti. Komiteden olimpiyatların bir yıl ertelenmesini talep ettik.

Olimpiyat komitesi erteleme talebimizi kabul etti. Tokyo Olimpiyatları en geç 2021 yazında gerçekleştirilecek" dedi. 

2021 yılında gerçekleştirilecek oyunların adının 2020 Tokyo Olimpiyatları olarak kalması kararlaştırıldı. 

2020 Tokyo Olimpiyatları uluslararası kamuoyunda tartışmalara neden oldu.

Olimpiyat Komitesi, oyunları ertelemeyince Avustralya ve Kanada Tokyo'ya sporcu göndermeyeceklerini duyurmuştu. 

Corona virüs salgını tüm dünyada yayılırken birçok uluslararası etkinlik de iptal ediliyor. 2020 Avrupa Kupası, UEFA Avrupa Ligi finali ve İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi Finali ertelenen etkinlikler arasında. 

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...

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