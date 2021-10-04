SON DAKİKA: Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız" denildi.

Anadolu Ajansı 04.10.2021 - 22:34 | Son Güncelleme : 04.10.2021 - 22:41

SON DAKİKA: Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi

son dakika haberi! Fraport TAV Antalyaspor'un teknik direktör Ersun Yanal ile sözleşmeyi sonlandırma kararı aldığı bildirildi.

Fraport TAV Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, Yanal ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal ile sözleşmemizi sonlandırma kararı almış bulunmaktayız. Ersun Yanal ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, devam eden kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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