SON DAKİKA: Mustafa Cengiz: Maçlar oynanmasın diye yalvardım

SON DAKİKA: Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Fatih Terim hocamın keyfi yerinde. Sevenleri sevinsin. Rakipleri biraz daha çalışsın, eğer sahaya dönerse. İnşallah sahaya dönecek. Bende hiç bir şey yok. Belirti, ateş, öksürük yok" dedi. Cengiz ayrıca maçların oynanmaması için yalvardığını belirtti.

İHA - ntv.com.tr 25.03.2020 - 15:52

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