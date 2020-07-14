Süper Lig'den 3 kulübün başkanı ve 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Hukuk Müşavirliği tarafından, "talimatlara aykırı hareketler" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. Maddesi ile Kovid-19 Salgını Nedeniyle Ara Verilen Süper Lig, TFF 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası Müsabakalarına İlişkin Talimat'ın 6/12 ve 8/13 Maddeleri uyarınca ve çeşitli gerekçelerle kulüpler, yöneticiler, futbolcular ve kulüp görevlileri, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderildi.



Talimatlara aykırı hareket nedeniyle Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu tedbirsiz, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert tedbirli olarak PFDK'ye gönderilirken cezaya uymadığı gerekçesiyle Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin de kurula sevk edildi.



MKE Ankaragücü ve İttifak Holding Konyaspor da Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilen kulüpler oldu.



MKE Ankaragücü yöneticisi Müslüm Benli, kulüp görevlisi Okan Elmas, futbolcular Cebrail Karayel, Saba Lobjanidze, Oscar Scarione, Dever Orgill tedbirsiz, Mahmut Akan ise tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.



Galatasaray'ın antrenörü Necati Ateş'in sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı tedbirli, futbolcular Şener Özbayraklı, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Emre Akbaba'nın talimatlara aykırı davranışlarından ötürü tedbirsiz olarak kurula sevkine karar verildi. Sarı-kırmızılı kulübün görevlilerinden Halil Cihan Ünal ise sportmenliğe ve talimatlara aykırı hareketleriyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.



Hes Kablo Kayserispor'da oyuncular Diego Angelo ve Bernard Mensah kural dışı hareketleriyle nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edilirken, sarı-kırmızılı kulübün idarecileri Mustafa Tokgöz ve Mehmet Yay talimata aykırı hareketler nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.



Ayrıca, Yukatel Denizlispor'da antrenör Levent Kartop, kulüp yöneticileri Kaan Şanlıkan ve Salih Özcan da talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.



Öte yandan, TFF 1. Lig takımlarından çok sayıda kişinin de haftanın maçlarındaki ihlaller nedeniyle çeşitli gerekçelerle PFDK'ye sevkine karar verildi.