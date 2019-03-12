Beşiktaş’ta bir döneme damgasını vuran John Benjamin Toshack İngiliz basınına konuştu. Uzun röportajda Galli teknik adam Fatih Terim'le ilgili tespitlerini ve anılarını da anlattı.



Toshack, “Fatih Terim muhtemelen Türkiye tarihindeki en başarılı koç ve çok akıllı bir insan. Terim bir hileci. Psikolojik oyunları iyi biliyor ve bu yöndeki planlarıyla maçtan başarılı da çıkabiliyor. Hiçbir zaman ona güvenmedim” dedi.



“TERİM BENCE KENDİ BİLDİĞİ YOLDAN DEVAM ETTİ”



Akşam gazetesinde detaylarına yer verilen röportajda, 2-1 kazandıkları Süper Kupa maçında tünelde bekletildiklerini anlatan Toshack, “Orada Galatasaray'ın da bizimle birlikte bekliyor olması gerekiyordu ancak orada değillerdi. Saatime baktım. Maçtan 10 dakika önce tünelde olmamız gerekiyordu ve biz başlama düdüğünden 12 dakika önce tünele gelmiştik. Başlama vuruşuna 7 dakika kalmıştı ancak Terim'in oyuncuları halen tünele gelip sıraya girmemişlerdi. Ben de oyuncularıma dönüp soyunma odasına gitmelerini söyledim. Geri dönerken G.Saraylı oyuncular soyunma odasından tünele gelmeye başladılar. O anda hem Terim hem de maç delegasyonundakiler bize tünele geri dönmemiz gerektiğini yoksa cezalandırılacağımızı söylediler. Onlara 'Hayır, cezayı umursamıyorum. Haydi çocuklar soyunma odasına devam edin. Galatasaray bizleri dört dakika boyunca orada bekleyebilir. Biz de hazır olunca tünele geliriz' dedim. Onlara bizimle uğraşmamaları gerektiğini gösterdim. Terim bence kendi bildiği yoldan devam etti. O anda oyuncularımın karşı takımdakiler kadar büyük oyuncular olduklarını bilmeleri gerekiyordu. Bizim üzerimizde oyun oynayamayacaklarını Galatasaraylılar'a hissettirdiğimizi düşünüyorum. Sonunda maça çıktık ve Galatasaray'ı 2-1 yenerek kupayı kazandık.



"HAKEMLER TERCİHLİ MUAMELE YAPIYOR"



Toshack, Galatasaray'a TSYD Kupası'nda 6-0 kaybettikten sonra sezona büyük hayal kırıklığıyla başladıklarını belirterek, "Aklımda Fatih Terim'in burada ve orada hakemler ve görevliler tarafından tercihli muamele gördüğünü hissettim" şeklinde konuştu.



"ORDUYU ELEŞTİRDİM, ÖZÜR DİLEDİM"



Toshack, Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışı verdikleri sırada Oktay Derelioğlu'nun askere çağrıldığını hatırlatarak, "Fenerbahçe'nin ensesindeydik ve derbi oynayacaktık. Oktay Derelioğlu askere çağrıldı. Maçtan önce basın toplantısında bunun garip bir tesadüf olduğunu söyledim" diye konuştu. Toshack, "Türkiye'de her şeyi yapabilirdiniz ama orduyu eleştirmek sakıncalıydı. Dürüst olmam gerekirse bu benim açımdan cehaletti. O hafta Türkiye'de en popüler kişiydim. Sonra özür diledim" dedi.