Türkiye 3. torbada yer alacak (İşte EURO 2020'de muhtemel rakipler)

EURO 2020'yi garantileyen A Milli Futbol Takımı, H Grubu son maçında Andorra'ya konuk oldu. Deplasmanda 2-0 kazanan Milliler, Fransa'nın ardından grubu ikinci sırada tamamladı turnuvaya doğrudan katılım hakkı elde etti.



KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?



EURO 2020 kura çekimi, 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 18:00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak.



TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?



Grubu 2. sırada tamamlayan A Milli Takım, Euro 2020 kura çekiminde 3. torbada yer alacak. Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında İngiltere, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya, Belçika, Hırvatistan, Çekya, Finlandiya, Hollanda, Polonya, Rusya, İsveç, Ukrayna ve Portekiz yer alıyor.



TÜRKİYE NEDEN 3. TORBADA?



Formata göre, ikinci torbada en iyi puana sahip olan iki grup 2.’si bulunacak. Milli Takım, en iyi puanlı ikinciler arasında yer almadığı için kura çekiminde 3. torbada yer alacak.

