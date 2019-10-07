Türkiye - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (EURO 2020 elemeleri)

H Grubunda lider konumda bulunan A Milli Futbol Takımı'mız şimdiye kadar sadece deplasmanda İzlanda'ya karşı kaybetti.

Milli takımımız Arnavutluk karşısında yine galibiyet arayacak.

Öte yandan Beşiktaş Alanyaspor maçında sakatlanan Dorukhan Toköz Türkiye Arnavutluk maçında yer almayacak.

Arnavutluk- Türkiye maçı 2019 hakkında merak edilenler...



TÜRKİYE- ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?



11 Ekim Cuma günü 21.45’te başlayacak Türkiye Arnavutluk maçı TRT erkranlarından canlı yayınlanacak.

Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak Türkiye Arnavutluk maç biletleri ise tükendi.



TÜRKİYE ARNAVUTLUK MAÇI ADAY KADROSU



A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde yapacağı Arnavutluk ve Fransa maçlarının aday kadrosu açıklandı.



Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 11 Ekim'de Arnavutluk 14 Ekim'de ise deplasmanda Fransa ile karşılaşacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor;



"Mert Günük, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan, Zeki Çelik, Nazım, Çağlar, Kaan, Merih, Ozan Kabak, Umur Meraş, Ömer Bayram, Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Kenan Karaman, Enes Ünal."

DORUKHAN TOKÖZ'DEN KÖTÜ HABER

Beşiktaş Alanyaspor karşılaşmasına Karius, Dorukhan, Vida, Ruiz, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, N'Koudou, Ljajic, Burak 11'iyle başlarken, teknik direktör Abdullah Avcı, Dorukhan'a sağ bekte görev vermişti.

Beşiktaş'ın 2-0 önde olduğu 71. dakikada sakatlanarak yerde kalan Dorukhan, bir süre yerden kalkamadı ve sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

Oyuna devam edemeyen Dorukhan, 73. dakikada yerini Douglas'a bırakırken Dorukhan'ın Arnavutluk maçında olmayacağı bildirildi.

EURO 2020 KUPASI PUAN DURUMU

A Milli Futbol Takımı'mız şimdiye kadar sadece deplasmanda İzlanda'ya karşı kaybetti. Euro 2020 Avrupa Kupası elemelerinde A Milli Takımı'mızın puan durumu ise,