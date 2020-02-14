UEFA, Manchester City'yi 2 yıl Avrupa kupalarından men etti

UEFA, Manchester City'nin FFP kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 2 yıllığına men edildiğini ve 30 milyon euro para cezası verildiğini açıkladı.

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UEFA, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro'luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, FFP'ye uymayan Manchester ekibinin 2020-2021 ve 2021- 2022 sezonlarında Avrupa kupalarında yer alamayacağı kaydedildi.

Öte yandan, Manchester City'nin Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) itiraz etme hakkı bulunuyor.'de...

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