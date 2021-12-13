UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kurası tekrar çekildi: İşte yeni eşleşmeler

Haberler - Ntvspor 13.12.2021 - 14:22 | Son Güncelleme : 13.12.2021 - 17:21
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu kura çekiminde skandal bir hata yapıldı. İlk turda aynı grupta mücadele eden Villarreal ve Manchester United, kura çekiminde yanlışlıkla aynı torbada yer aldı.
UEFA, Devler Ligi son 16 turu kurasında yaşanan Manchester United olayı hakkında soruşturma başlattı.Soruşturmanın ardından UEFA, Şampiyonlar Ligi kura çekiminin tekrarlanacağını açıkladı.
YENİ EŞLEŞMELER
FC Salzburg - Bayern München
Sporting Lizbon - Manchester City
Benfica - Ajax
Chelsea - Lille
Atletico Madrid - Manchester United
Villarreal - Juventus
Inter - Liverpool
Paris Saint - Germain - Real Madrid
ESKİ EŞLEŞMELER
Benfica-Real Madrid
Villarreal-Manchester City
Atletico Madrid - Bayern München
FC Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting Lizbon - Juventus
Chelsea - Lille
Paris Saint- Germain - Manchester United
SON 16 TURU NE ZAMAN OYNANACAK?
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15 - 16 ve 22 - 23 Şubat tarihlerinde oynanacak.
Rövanş müsabakaları ise 8- 9 Mart ve 15 - 16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.