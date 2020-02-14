Yasemin Adar'dan gümüş, Bedia Gün'den bronz

İtalya’nın başkenti Roma’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda Yasemin Adar gümüş, Bediha Gün ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlarda 76 kiloda Yasemin Adar Dünya Şampiyonu Avrupa üçüncüsü rakibi Alman Alina Rotter Focken'i (5-4), Polonyalı Kamila Kulwicka'yı (12-0) sayı tuşuyla, yarı finalde de Fransız Pauline Denise Lecarpentier'ı (10-0) sayı tuşuyla yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Ekaterina Bukina ile karşılaştı.

Milli güreşçi 2018'de finalde yenerek Avrupa şampiyonu olduğu Rus Ekaterina Bukina karşısında maça tutuk başladı ve 4-0 yenik duruma düştü.

Daha sonra iki puan alınca devre 4-2 bitti. İkinci devrede rakibinden pasifite ile bir puan daha kazandı ve durum 4-3 oldu.

Son 30 saniyede rakibin ayaklarına dalmak girişiminde bulunan Adar, puan alamayınca maçı 4-3 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu.



Yasemin Adar 2016, 2017, 2018 ve 2019 yıllarında üst üste 4 kez Avrupa şampiyonu olmuştu. Ayrıca 2017 Paris'te Dünya şampiyonu 2018 Budapeşte'de dünya ikinciliğini elde etmişti.



55 kiloda mindere çıkan Bedia Gün ise Moldovalı rakibi Mariana Dragutan'ı baştan sona üstün olduğu müsabakada (11-4) yenerek bronz madalya kazandı.



Bedia Gün 2018 ve 2019 yıllarının ardından bu yıl da bronz madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu.