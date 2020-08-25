Yeni sezonda maçlar yüzde 30 seyircili

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Riva'da bugün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.



TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecek."

B TAKIMLAR LİGİ KURULMASI KARARI ALINDI



Toplantıda alınan karar gereği, profesyonel statüde düzenlenecek ve Süper Lig takımlarının yer alacağı B Takımlar Ligi kuruldu. Lige katılım isteğe bağlı olacak.



Bu ligde belirli kriterlerle Süper Lig kulüplerinin yerli ve yabancı futbolcuların yanı sıra genç oyuncuları da forma giyebilecek.



Ligde sezonu şampiyon tamamlayan takıma 5 milyon, lig ikincisine 3 milyon, lig üçüncüsüne de 2 milyon lira ödül verilecek.