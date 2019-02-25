Diyarbakır'da kentteki tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalya ile dönen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek beklediklerini belirtmişlerdi.

Geçtiğimiz günlerde gelen haberde, duvar, dışarıdaki sahada olduğu için özellikle kış aylarında antrenman yapmakta zorlanan ve yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardığı belirtildi. Sakarya'da yapılan şampiyonada 5'i finale kalıp, 2'si de 2'ncilik olmak üzere toplam 5 madalya ile kente döndüler.

"ÇOCUKLAR TIRMANIŞI SEVİYOR"



Sporcuları gönüllü eğiten, matematik öğretmeni Volkan Öğdüm, tırmanış için kullanılan ayakkabıları almakta güçlük çektiklerini belirtti. Öğdüm, "Bu sporun burada yeni oluşu, insanların çok farkında da olmayışı, bizim de teknik yetersizliğimizden kaynaklı hep bir adım geriden geliyorduk. Buna rağmen geçtiğimiz aylardaki yarışmalarda Türkiye 2'ncilikleri, 3'üncülükleri geldi. Tırmanış için tırmanış ayakkabısı gerekiyor. Bir çifti 600-700 TL. Çocukların bunu alacak imkanı yok. Bizim kulüp olarak da imkanımız olmuyor. Arkadaşlarımız gönderdi ama bu malzeme, tırmanan birisi için 6 ayda bir eskiyen bir malzeme. Buna katkıda bulunmak isteyenlere biz hazırız. Burada bir yağmur yağdığı an ya da soğuk bir havada antrenman imkanımız yok. Normalde bu duvarın kapalı bir mekanda olması gerekiyor. Biz aslında 4 yıldır burada çocuklarla tırmanıyoruz. İlk defa bu ivmeyi ve motivasyonu bulduk. Diyarbakır'daki tırmanış sporuna biraz daha katkıda bulunursak bu mayalanacak. Diyarbakır'ın sporu haline gelecek. Çünkü buranın çocukları tırmanışı seviyor" diye konuştu.

FATİH TERİM'DEN DESTEK SÖZÜ

Fatih Çekirge'nin Hürriyet gazetesinde dün yazdığı yazısında Galatasaray formasıyla tırmanan çocuklardan birinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğrafı Fatih Terim ve tüm Galatasaraylılara gönderiyorum" yazısının ardından bugünde Terim'den gelen cevabı paylaştı. Yazısında Terim'in kendisini aradığı belirten Çekirge, "Şu anda kamptayım. ama o çocukların fotoğrafları da gözümün önünde. Söyle ne yapalım. Ne gerekiyorsa yapacağız. Bir tek ölüme çare bulunmaz. Ben şimdi arkadaşlarımla konuştum. Sana da bazı telefonlar vereceğim. Onlar çözüm içim hazırlar. O çocukları da alınlarındna öpüyorum. İnşallah olimpiyatlarda görürüz. Hep arkalarında olacağız" dediğini açıkladı.