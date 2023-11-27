2023 Spotify yıllık özeti bekleniyor: Spotify Wrapped ne zaman açıklanacak?

İsveç merkezli müzik veri akışı ve podcast servisi Spotify, platformda kullancıların geride bıraktığımız yıl boyunca en çok hangi şarkıları dinlediğini, hangi şarkıcıları tercih ettiğini ve hangi müzik türlerine yoğunlaştığını açıklayacak. İşte, 2023 Spotify özeti hakkında son durum...



Spotify Wrapped ile kullanıcılar son bir yıla dair dinleme verilerine erişecek. Kullanıcılar, bu yıl içinde en çok dinledikleri şarkı, albüm, sanatçı ve podcast yayınlarını öğenebilecek.



2023 SPOTİFY WRAPPED NE ZAMAN ÇIKACAK?



Spotify Wrapped özeti geçtiğimiz yıl 30 Kasım'da açıklanmıştı.



2023 özetinin de benzer tarihlerde yayınlanması bekleniyor.