Nintendo Switch 2 ve PlayStation 5 Pro 2024'e damga vurabilir

Nintendo başkanı Shuntaro Furukawa, yeni Nintendo Switch'in 2024 yılı içerisinde duyurulacağını açıkladı. Öte yandan Rockstar Games, GTA 6'nın 2025'te çıkış yapacağını duyurmasıyla birlikte gözler PlayStation 5 Pro'ya çevirdi. Öte yandan Xbox için bir yükseltme gelmeyeceği de kaydedildi. İşte 2024'te çıkış yapması beklenen konsollar...

Nintendo Switch 2 ve PlayStation 5 Pro 2024'e damga vurabilir

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, 2025 yılında Nintendo Switch'in yenisinin geleceğini duyurdu.

Furukawa, 2024 mali yılı içerisinde yeni konsolun tanıtılmasının planlandığını, Haziran ayında düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğinde tanıtılmayacağını duyurdu.

NINTENDO SWITCH 2 GELİYOR

Shuntaro Furukawa X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bu mali yıl içinde Nintendo Switch'in halefi hakkında bir duyuru yapacağız. Mart 2015'te Nintendo Switch'in varlığını duyurmamızın üzerinden dokuz yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Nintendo bu Haziran ayında 2024'ün ikinci yarısındaki Nintendo Switch yazılım serisiyle ilgili bir Nintendo Direct konferansı düzenleyecek, ancak bu sunum sırasında Nintendo Switch'in halefinden bahsedilmeyeceğini lütfen unutmayın."

PLAYSTATION 5 PRO YIL SONU GELEBİLİR

Öte yandan konsol devi Sony'nin de bu sezon sonunda PlayStation 5 Pro'yu oyuncularla buluşturmaya çalıştığı biliniyor.

GTA 6'nın 2025 yılının ilk ayında çıkış yapacağını göz önünde bulundurursak, Sony'nin PS5 Pro'yu 2024 yılının sonlarına doğru tanıtması bekleniyor.

XBOX İÇİN BİR YÜKSELTME YOK

PS5 Pro ve Nintendo Switch 2'ye dair bazı bilgiler yer alsada Xbox'ın yükseltilmiş bir konsol için girişiminin olmadığı tahmin ediliyor.

Xbox Series X'in yeniden tasarlanacağı ve yeni bir kumanda kurulumuna sahip olacağı da dahil olmak üzere birkaç sızıntı haber bulunuyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TEKNOLOJİ HABERLERİ

Bayraktar AKINCI'dan deniz hedeflerine tam isabet

Bayraktar AKINCI'dan deniz hedeflerine tam isabet

Dünya'nın derinliklerinde "gömülü gezegen" keşfedildi

Dünya'nın derinliklerinde "gömülü gezegen" keşfedildi

Boeing'in Starliner kapsülünün ISS'e uçuşu iptal edildi

Boeing'in Starliner kapsülünün ISS'e uçuşu iptal edildi

Yeni uzay görevi belli oldu: Astronot Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşu yapacak

Yeni uzay görevi belli oldu: Astronot Tuva Cihangir Atasever yörünge altı uçuşu yapacak

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky yönetim kurulundan ayrıldı

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, Bluesky yönetim kurulundan ayrıldı

Boeing Elon Musk'a rakip oluyor: Starliner ilk insanlı görev için hazır

Boeing Elon Musk'a rakip oluyor: Starliner ilk insanlı görev için hazır

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...