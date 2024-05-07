Nintendo Switch 2 ve PlayStation 5 Pro 2024'e damga vurabilir

Nintendo Başkanı Shuntaro Furukawa, 2025 yılında Nintendo Switch'in yenisinin geleceğini duyurdu.

Furukawa, 2024 mali yılı içerisinde yeni konsolun tanıtılmasının planlandığını, Haziran ayında düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğinde tanıtılmayacağını duyurdu.

NINTENDO SWITCH 2 GELİYOR

Shuntaro Furukawa X/Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Bu mali yıl içinde Nintendo Switch'in halefi hakkında bir duyuru yapacağız. Mart 2015'te Nintendo Switch'in varlığını duyurmamızın üzerinden dokuz yıldan fazla zaman geçmiş olacak. Nintendo bu Haziran ayında 2024'ün ikinci yarısındaki Nintendo Switch yazılım serisiyle ilgili bir Nintendo Direct konferansı düzenleyecek, ancak bu sunum sırasında Nintendo Switch'in halefinden bahsedilmeyeceğini lütfen unutmayın."

PLAYSTATION 5 PRO YIL SONU GELEBİLİR

Öte yandan oyun konsol devi Sony'nin de bu sezon sonunda PlayStation 5 Pro'yu oyuncularla buluşturmaya çalıştığı biliniyor.

GTA 6'nın 2025 yılının ilk ayında çıkış yapacağını göz önünde bulundurursak, Sony'nin PS5 Pro'yu 2024 yılının sonlarına doğru tanıtması bekleniyor.

XBOX İÇİN BİR YÜKSELTME YOK

PS5 Pro ve Nintendo Switch 2'ye dair bazı bilgiler yer alsada Xbox'ın yükseltilmiş bir konsol için girişiminin olmadığı tahmin ediliyor.

Xbox Series X'in yeniden tasarlanacağı ve yeni bir kumanda kurulumuna sahip olacağı da dahil olmak üzere birkaç sızıntı haber bulunuyor.