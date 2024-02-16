251 milyon dolarlık Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu

150 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE BITCOIN KAYIP



Genç adam bu kripto kabusunda yalnız değil. Binlerce yatırımcı, tahminen toplamda 150 milyar dolar değerindeki Bitcoin'in bulunduğu hesapların şifrelerini unuttuğu için onunla aynı kaderi paylaşıyor.



Çaresizce bir çözüm arayan Thomas, mistik güçlere sahip olduğunu iddia eden bir "kahin"in kayıp şifresini ortaya çıkarma teklifini bile kabul etti.



Ancak umut azaldıkça, son çare olarak riskli yöntemler denenmeye de başlanıyor: Cüzdanın bulunduğu USB sürücüsünü sökmek ve elektron mikroskoplarını içeren karmaşık, pahalı tekniklere başvurmak.



Thomas ve niceleri için, kaybettikleri servetleri geri alma arayışı, kripto piyasasının yüksek riskli ve öngörülemez doğasını hatırlatıyor.



Genç yatırımcının kodu kırıp milyonlarının kilidini açıp açamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin